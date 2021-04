Domenica si corre il Gp di Portimao: orari e dirette tv della gara in Portogallo

Inizia una nuova settimana nella quale i motori saranno protagonisti. Dopo un weekend senza F1 e MotoGP, adesso i piloti di entrambi gli sport tornano a sfidarsi in pista. La MotoGP, dopo le due gare in Qatar, dove ha dominato la Yamaha, con le vittorie di Vinales e Quartararo, si sposta adesso in Portogallo, dove domenica si correrà il Gp di Portimao.

In Portogallo tornerà in pista Marc Marquez, che pochi giorni fa ha annunciato il suo rientro dopo un brutto infortunio che lo ha tenuto lontano dai circuiti per 9 lunghissimi mesi.

Il weekend di gara del GP del Portogallo inizia giovedì, con la classica conferenza stampa dei piloti, mentre venerdì si accenderanno i motori per le prime sessioni di prove libere. La gara portoghese sarà trasmessa sulle reti Sky e Dazn, mentre su Tv8 le gare di tutte e 3 le categorie saranno trasmesse in differita.

Il programma del Gp di Portimao

Giovedì 15 aprile

18.00 conferenza stampa piloti

Venerdì 16 aprile

10.00 – Fp1 Moto3

10.55 – Fp1 MotoGP

11.55 – Fp1 Moto2

14.15 – Fp2 Moto3

15.10 – Fp2 MotoGP

16.10 – Fp2 Moto2

Sabato 17 aprile

10.00 – Fp3 Moto3

10.55 – Fp3 MotoGP

11.55 – Fp3 Moto2

13.35 – Q1 Moto3

14.00 – Q2 Moto3

14.30 – Fp4 MotoGP

15.10 – Q1 MotoGP

15.35 – Q2 MotoGP

16.10 – Q1 Moto2

16.35 – Q2 Moto2