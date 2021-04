Djokovic risponde a Nadal: “io ossessionato? La mia è passione”

Hanno fatto il giro del mondo le recenti parole di Rafa Nadal sul suo collega e rivale Novak Djokovic. Eliminati entrambi troppo presto dal torneo ATP Masters 1000 di Monte-Carlo, il serbo agli ottavi di finale, il maiorchino invece ai quarti, i due tennisti sono protagonisti adesso di un botta e risposta.

Nadal ha spiegato in un’intervista quanto e come Djokovic sia ossessionato dai suoi obiettivi. Non è tardata ad arrivare la risposta del serbo, che dalla conferenza stampa di Belgrado ha voluto mettere in chiaro le cose.

La risposta di Djokovic

“Non posso parlare a suo nome perchè non so come la pensa, ma Rafa ha diritto di aere un’opinione su qualunque cosa. Questa volta ha parlato dei record. Personalmente, non sono ossessionato da niente nella mia vita. Sento solo una passione enorme, un desiderio di continuare a crescere come tennista. Sono una persona che vuole sempre raggiungere i suoi obiettivi e non ho mai avuto problemia confermarlo. Non mi sono mai nascosto sul tema, vorrei battere il record di vittorie di tornei del Grande Slam o raggiungere un grande obiettivo, non c’è niente di male nell’ammetterlo. Fin da piccolo non avevo paura di dichiarare i miei obiettivi: volevo essere il numero 1 al mondo e vincere gli Slam. Certo, nel tempo gli obiettivi sono aumentati e quando ne raggiungi uno ne vuoi già raggiungere un altro. Questo è il cammino, lo stesso che ha Rafa“, queste le parole di Novak Djokovic in risposta a Nadal da Belgrado.

“Tutto è questione di percezione e interpretazione di ciò che si dice. Rispetto molto Rafa, probabilmente più di qualsiasi altro giocatore del circuito. E’ il più grande rivale che abbia mai avuto. Tutto quello che ha realizzato, la sua dedizione per il nostro sport e il suo modo di allenarsi e gareggiare, genera in me totale ammirazione. Lui conosce quali sono le proprie fonti di motivazione, non posso entrare in questo. Ho detto molte volte in passato che il mio amore per il tennis è ragione principale per cui continuo a giocare. Se non amassi gareggiare, non avrei alcun motivo per continuare. Continuo perchè sento ancora il fuoco e la voglia di vincere. Ho anche il sostegno di chi mi è più vicino. Finchè continua così andrò avanti“, ha concluso il serbo.