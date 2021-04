Non era mai successo prima: a Doha la peggior qualifica di sempre per Valentino Rossi

Sono appena terminate le qualifiche del Gp di Doha di MotoGP. Dopo l’esordio della settimana scorsa, i piloti si stanno sfidando nuovamente sul circuito di Losail, per il secondo appuntamento della stagione 2021. Se l’inizio del weekend di gara della settimana scorsa Valentino Rossi aveva avuto sensazioni positive, riuscendo ad ottenere addirittura un quarto posto in griglia di partenza al termine delle qualifiche, in gara qualcosa non ha funzionato. Il Dottore ha sofferto troppo per problemi dovuti alla gomma ed è stato anche condizionato da un episodio in pista con Binder, che gli ha fatto perdere diverse posizioni.

Il nuovo weekend di gara è iniziato subito col piede sbagliato per Valentino Rossi che non è mai riuscito a far bene in pista, in nessuna sessione di prove libere. Per questo motivo, il Dottore, che non è riuscito nel miracolo nelle FP3, è stato costretto a disputare il Q1 questo pomeriggio, un Q1 disastroso.

Mai così male

Sono stati Mir e Oliveira a staccare i pass per la Q2, mentre Valentino Rossi ha chiuso la sua Q1 addirittura in 11ª e domani partirà dalla penultima casella in griglia di partenza, davanti solo a Savadori. Non era mai successo prima: il Dottore non ha mai fatto così male in nessuna delle classi sin dal suo esordio nel Motomondiale. Il 42enne, che ha disputato ben 416 GP, non aveva mai fatto peggio del 18° posto.