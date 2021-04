I Mondiali di Qatar 2022 saranno trasmessi in esclusiva dalla Rai, riuscita ad accaparrarsi i diritti multipiattaforma in televisione, digitale e radio.

L’emittente del servizio pubblico nazionale italiano fornirà una base di trasmissione solida, coprendo tutte le 64 partite in diretta e proponendo un’offerta piuttosto ampia, che comprenderà non solo gli highlights di tutti i match, ma anche approfonditi reportage e numerose interviste. Il canale Rai 1 trasmetterà non meno di 28 partite: tra cui la gara inaugurale, le due semifinali e la finalissima. Una decisione questa che persegue un chiaro obiettivo della FIFA, ossia quello di fornire un’ampia copertura alle proprie competizioni.