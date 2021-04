Denison Yachting, i migliori 5 top oltre i 100 piedi venduti nel 2021

Denison Yachting, classificata al primo posto nelle vendite di superyacht nel 2020 con 65 transazioni totali di yacht oltre gli 80 piedi, ha iniziato questo 2021 a tutto gas. La principale società di brokeraggio presenta una panoramica dei primi 5 yacht venduti oltre i 100 piedi durante il primo trimestre del 2021.

150 Richmond Superyacht venduto da Will Noftsinger + Chris Daves

REVIVE, un superyacht Richmond da 150′ costruito nel 2013 e situato a Savannah, in Georgia, è stato venduto dai broker di yacht Denison Will Noftsinger e Chris Daves in un affare interno. Will ha rappresentato il venditore e Chris ha presentato l’acquirente.

REVIVE rappresenta l’ultimo e il miglior yacht Richmond mai costruito. Nel 2019, il secondo proprietario ha speso circa 2 milioni di dollari per rendere questo yacht impeccabile, incluso un pacchetto di decorazioni interne completamente nuovo di Patrick Knowles Designs. Altri aggiornamenti includono tutti i nuovi sistemi idraulici, lavoro sul fondo, zinco, velocità dell’elica, alberi ed eliche. Questo 150′ Richmond può ospitare fino a 12 persone in 6 cabine. Le cabine includono un king master sul ponte, 4 cabine ospiti sottocoperta e una cabina regina VIP opzionale sul ponte superiore, che può essere utilizzata come cabina del capitano. REVIVE si trova a Savannah, in Georgia, con un prezzo richiesto di $ 14.900.000 al momento della vendita

120 Benetti Motor Yacht 2015 venduto da Chris Daves + Will Noftsinger

CATCHING MOMENTS, uno yacht Benetti da 120′ costruito nel 2008 e situato a Palm Beach, è stato venduto dai broker di yacht Denison Chris Daves e Will Noftsinger. Chris Daves ha rappresentato il venditore, mentre Will Noftsinger ha presentato l’acquirente.

Questo impressionante yacht a motore Benetti è stato rinnovato nel 2015 con un aggiornamento interno per includere nuovi pavimenti, arredi, marmi e riprogettazione del salone principale. I motori diesel gemellati Caterpillar C32 le danno un’autonomia di 3.500 miglia nautiche a una velocità di crociera di 12,5 nodi. È dotata di stabilizzatori Naiad a velocità zero.

CATCHING MOMENTS può ospitare 10 ospiti in 5 cabine composte da una master suite sul ponte principale con letto king-size, 2 cabine doppie con letti queen-size e 2 cabine doppie. Ogni cabina è dotata di centri di intrattenimento, TV al plasma Sony e bagno privato. Il ponte di poppa è perfetto per cenare all’aperto mentre il ponte sole vanta viste panoramiche, bar, frigorifero, barbecue, prendisole e vasca idromassaggio. CATCHING MOMENTS si trova a Palm Beach, in Florida, con un prezzo richiesto di $ 7.800.000 al momento della vendita.

118 Westport Motor Yacht venduto da Peter Quintal

ISABELLA, uno yacht a motore Westport di 118′ costruito nel 1999 e situato a Fort Lauderdale, è stato venduto dal broker di yacht Denison, Peter Quintal, che ha presentato l’acquirente.

Questo 118′ Westport costruito su misura è stato costruito a Hoquiam, Washington, e lanciato nel 1999 con refit 2008 e 2017. Il design generale dello yacht è dell’architetto navale Anderson Yacht Design. È alimentata da motori Detroit Diesel e naviga comodamente a 18 nodi. ISABELLA può ospitare 10 ospiti in 5 cabine, con la cabina armatoriale sul ponte principale Il salone principale a tutto baglio ospita comodamente grandi riunioni. ISABELLA si trova a Fort Lauderdale, in Florida, con un prezzo richiesto di $ 2.499.000 al momento della vendita

108 Custom Line Superyacht venduto da Bruce Schattenburg

Un 108′ Custom Line costruito nel 2018 e situato a Fort Lauderdale, è stato venduto dal broker di yacht Denison, Bruce Schattenburg che ha presentato l’acquirente. La Navetta da 33 metri è uno dei modelli di maggior successo di Custom Line. Questo superyacht di 108 piedi è stato costruito su misura da un esperto velista americano e supervisionato da un noto geometra. Ha motori principali CAT da 1622 cavalli, con solo 700 ore, e dotata di stabilizzazione delle pinne a velocità zero insieme alla stabilizzazione Seakeeper Gyro per una guida fluida.

Questa linea personalizzata da 108 ‘è perfetta per charter o grandi gruppi. Può ospitare 10 persone in una cabina armatoriale a tutto baglio, più quattro cabine aggiuntive sul ponte inferiore. Un garage di poppa può ospitare un tender Williams 505 Diesel Jet e può anche trasformarsi in un beach club. Il prendisole è progettato su misura con una vasca idromassaggio, un mobile bar e una TV girevole a 180 gradi.

Questa 108 ‘Custom Line si trova a Fort Lauderdale, in Florida, con un prezzo richiesto di $ 11.500.000 al momento della vendita.

101 Arno Leopard Superyacht venduto da Will Noftsinger

FRIDAY, un 101 ′ Arno Leopard costruito nel 2007 e situato a Miami, è stato venduto dal broker di yacht Denison, Will Noftsinger, che rappresentava sia l’Acquirente che il Venditore. Questo superyacht è stato costruito presso il Cantiere Arno in Italia caratterizzato da uno scafo riconoscibile con ottime prestazioni e velocità. FRIDAY è stato consegnato nel 2007 e rappresenta lo scafo n. 4 della gamma di 31 metri del marchio Leopard. Lo scafo planante e tre motori diesel MTU da 1.800 cavalli abbinati a tripli idrogetti KaMeWa le danno una velocità di crociera di 30 nodi e una velocità massima di 37 nodi.

Il suo salone principale è dotato di decorazioni contemporanee e sofisticate. Otto grandi finestre a lucernario sul tetto consentono alla luce naturale di entrare nella stanza. La postazione di guida si trova completamente in avanti nel salone, oltre il mobile bar, e presenta tre sedili avvolgenti ispirati alle corse. FRIDAY può ospitare 9 ospiti in 4 cabine, composte da una suite armatoriale a tutto baglio, una suite VIP a prua e due cabine a sinistra ea dritta. Ogni camera è dotata di televisori a schermo piatto e bagno privato. FRIDAY si trova a Miami, in Florida, con un prezzo richiesto di $ 1.649.000 al momento della vendita.