Daniele De Rossi guarito dal Covid: sui social il post della moglie Sarah, tra sorrisi e lacrime di felicità [FOTO]

Il coronavirus da oltre un anno ormai ha stravolto la vita della popolazione del mondo intero. Tra misteri, dubbi, studi, vaccini e misure restrittive, quel che è certo è che il Covid è un virus subdolo ed imprevedibile: un 80enne potrebbe non manifestare alcun sintomo, mentre un 40enne potrebbe rischiare grosso.

Diverse settimane fa tutti gli appassionati di calcio hanno vissuto momento di paura e apprensione per le condizioni di Daniele De Rossi. L’ex calciatore della Roma è stato costretto a ricoverarsi a causa delle conseguenze del Covid, al quale era risultato positivo qualche tempo prima.

L’ex calciatore ha raccontato di non essersi sentito bene una mattina, di essersi spaventato e, per questi motivi, di aver deciso di recarsi in ospedale, dove è stato tenuto sotto controllo qualche giorno prima di venire dimesso.

La fine dell’incubo Covid

L’incubo Covid adesso è finalmente terminato: Daniele De Rossi è guarito! Ad annunciarlo è stata la moglie Sarah Felberbaum, con un post sui social. La bella attrice ha pubblicato una foto che la ritrae, con lacrime di felicità in volto, abbracciata al suo uomo, sorridente e felice anche lui per essere riuscito a sconfiggere il virus. “37 giorni dopo”, ha scritto Sarah sui social, ricevendo il calore di tantissimi, vip e non.