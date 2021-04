Cristiano Ronaldo out con l’Atalanta: un problema al fessore ferma l’attaccante della Juventus

Tifosi juventini in allarme: Andrea Pirlo ha annunciato oggi che Cristiano Ronaldo non sarà disponibile per la sfida contro l’Atalanta. La squadra bianconera, quindi, dovrà fare a meno della sua punta di diamante nella sfida contro i bergamaschi.

L’annuncio di Pirlo

“Abbiamo una grossa defezione ed è Cristiano che non farà parte della partita per un problema al flessore. Non si sentiva in grado di poter spingere come negli ultimi giorni in allenamento. Questo problema è nato già lunedì dopo la partita, ha lavorato un po’ in maniera differenziata ma poi non riusciva a spingere come voleva. Era troppo rischioso portarlo. Anche le partite con la sua nazionale l’hanno condizionato. Dybala giocherà dall’inizio“, queste le parole di Pirlo nella conferenza stampa di oggi.