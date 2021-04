Juventus-Napoli ha già fatto la storia della Serie A, ancor prima che venga disputato il match dell’Allianz Stadium, in programma mercoledì 7 aprile alle 18:45.

Mai infatti era accaduto in Italia che si giocasse prima la sfida del girone di ritorno rispetto a quella di andata, vinta lo scorso 13 febbraio dalla squadra di Gattuso grazie a un rigore di Insigne. Una particolarità che non sarà l’unica di questo confronto, dal momento che Federico Chiesa giocherà per la seconda volta la 3ª giornata d’andata di questo campionato, dopo aver preso parte al match tra Fiorentina e Sampdoria.

Il curioso caso di Chiesa

Nel fine settimana in cui Juventus-Napoli avrebbe dovuto disputarsi all’Allianz Stadium, Federico Chiesa è sceso in campo con la maglia della Fiorentina per affrontare la Sampdoria al Franchi nell’anticipo della 3ª giornata di Serie A. Una prestazione positiva per l’esterno italiano, riuscito a conquistarsi un bel 6,5 in pagella, non sufficiente tuttavia per evitare ai viola la sconfitta contro la squadra ligure, abile a imporsi per 1-2 con i gol di Quagliarella e Verre. Un ko coinciso con l’ultima presenza di Chiesa con la Fiorentina, prima del passaggio alla Juventus negli ultimi giorni di una finestra di mercato chiusasi eccezionalmente quest’anno il 5 ottobre. A distanza di mesi, l’esterno di Pirlo giocherà nuovamente la 3ª giornata di campionato, ma con la maglia della Juventus e non con quella della Fiorentina.

Cosa succede al Fantacalcio con Chiesa

Molti fantallenatori si staranno chiedendo cosa succederà con Federico Chiesa al Fantacalcio, dal momento il giocatore italiano ha già il suo 6,5 conquistato in Fiorentina-Sampdoria. Ebbene, rimarrà valida da regolamento quella votazione, che renderà dunque inesistente il voto (con eventuali bonus e malus) che Chiesa otterrà nella partita del 7 aprile contro il Napoli. La norma di Fantacalcio.it parla chiaro e non consente all’esterno della Juventus di acquisire una nuova ‘prestazione’: “non di rado la tempistica di un rinvio va ad incrociarsi con una sessione di mercato. Può quindi capitare che un calciatore si ritrovi a giocare un recupero della giornata X con la sua nuova squadra, sebbene la sua vecchia squadra al turno X abbia già giocato. Che succede in questi casi al fantacalcio? Se il calciatore è già sceso in campo con la vecchia squadra nel turno X (prendendo un voto oppure un sv) rimane valida la sua prima prestazione e quella eventuale del recupero viene considerata inesistente. Se nella prima occasione non ha messo piede in campo (ininfluente la sua eventuale presenza in panchina), allora sarà ritenuta valida la prestazione del recupero. Il senso ovviamente è che nessun calciatore può avere due diversi voti legati al medesimo turno di gioco”.