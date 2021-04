Cos’ha detto Fabio Fognini per essere squalificato? Pesante frase rivolta al giudice di linea [VIDEO]

Cos’ha detto Fabio Fognini per essere squalificato a Barcellona? La frase è stata carpita dalle telecamere delle tv presenti sul terreno di gioco spagnolo, ma non è chiarissimo cosa il ligure abbia detto per meritarsi la severissima sanzione. Secondo quanto emerso, sembra che Fognini si sia rivolto in questo modo al giudice di linea: “sto cazzo di giudice di linea mi ha rotto il cazzo con sto fallo di piede. De puta madre“. Parole che hanno causato il secondo warning per l’azzurro e dunque la squalifica per ‘verbal abuse’, consegnando la vittoria a Zapata Miralles.

Racchetta spaccata

Una decisione che ha fatto infuriare Fabio Fognini il quale, dopo aver ricevuto la notifica della squalifica da parte del supervisor, ha salutato il suo avversario e ha spaccato una racchetta uscendo dal campo: “non gli ho detto niente. Ma vaffanculo, ma chi cazzo è?“. Ecco il video: