La Coppa Davis torna in Italia: Torino scelta per i quarti di finale della competizione

La Coppa Davis torna in Italia: Torino sarà una delle edizioni della competizione di tennis in programma dal 25 novembre al 5 dicembre 2021. Ad annunciarlo sono stati oggi l’ITF e Kosmos Tennis che hanno comunicato che Torino e Innsbruck sono state selezionate insieme a Madrid per lo spettacolo finale.

In ogni città ci sarà un girone da tre squadre, con la cittò spagnola che ospiterà due quarti di finale e Innsbruck e Torino un quarto di finale ciascuna. La capitale spagnola ospitera’ anche le semifinali e la finale.

Il comunicato ufficiale

L’ITF e il Kosmos Tennis hanno annunciato oggi che il consiglio di amministrazione dell’ITF ha approvato le proposte per ospitare la Coppa Davis delle finali Rakuten 2021 in tre città. La città austriaca di Innsbruck e la città italiana di Torino sono state selezionate per ospitare le finali insieme a Madrid dopo aver presentato le offerte di successo. Ogni città ospiterà due dei sei gironi, con Madrid che ospiterà due quarti di finale e Innsbruck e Torino un quarto di finale ciascuna. La capitale spagnola ospiterà anche le semifinali e la finale.

Le partite di Madrid andranno in scena all’Arena di Madrid nella Casa de Campo, mentre l’Olympia-Halle di Innsbruck e la Pala Alpitour Arena di Torino sono le altre due sedi. Le finali si terranno dal 25 novembre al 5 dicembre e si giocheranno sul cemento. Il formato in tre sedi e 11 giorni migliorerà il programma per i giocatori, migliorerà l’esperienza per i fan e porterà la competizione a un pubblico più ampio.

Le tre sedi selezionate hanno condizioni di gioco simili con buoni collegamenti di trasporto e una solida infrastruttura complessiva. Ogni stadio ospiterà la propria nazionale nella fase a gironi.

I commenti

Albert Costa, Direttore delle finali della Coppa Davis, ha dichiarato: “Siamo molto entusiasti di portare le finali della Coppa Davis a Innsbruck e Torino. Entrambe le città hanno presentato offerte impressionanti che non solo promettono un’esperienza di livello mondiale per giocatori e fan, ma includono anche misure rigorose per garantire la salute e la sicurezza di tutti i presenti. Era importante trovare due città europee ben collegate a Madrid, con condizioni di gioco simili, per fornire una transizione fluida ai giocatori che si recavano da altre sedi. Con la conferma delle tre sedi, stiamo già lavorando duramente per offrire il miglior evento possibile nel 2021. Stiamo anche lavorando a stretto contatto con la Regione di Madrid e il Consiglio comunale poiché, grazie al loro sostegno, Madrid rimane la sede principale per quest’anno“.

Kris Dent, Direttore esecutivo senior dell’ITF, Professional Tennis, ha dichiarato: “Le proposte annunciate a gennaio miravano a fornire un programma migliore per i giocatori, portando la competizione a un nuovo pubblico e migliorando l’esperienza per i fan. felicissimo di poter confermare Innsbruck e Torino come co-padroni di casa insieme al Madrid. Siamo fiduciosi che, insieme, offriranno un eccezionale evento di campionato del mondo per giocatori e fan“.

La gioia di Binaghi

“Credo di poter affermare che mai, prima d’ora, un Paese abbia occupato un posto così rilevante nel calendario del Grande Tennis come quello che ricoprirà l’Italia a novembre. Prima le Next Gen ATP Finals a Milano, poi le Nitto ATP Finals e la Coppa Davis a Torino: un trittico di super eventi grazie al quale per un mese intero avremo addosso gli occhi di tutto il mondo. Sono orgoglioso di aver contribuito a costruire quello che sarà non soltanto un grandissimo spettacolo sportivo ma anche, e direi soprattutto, un forte segnale della capacità di ripartenza del nostro Paese. Penso che, decentrando in tre sedi la fase finale della Coppa Davis, Kosmos abbia preso una decisione giusta e sensata, la quale contribuirà al successo della più antica competizione sportiva a squadre del mondo. Per noi italiani, forti di una team giovane e competitivo come poche volte lo è stato in passato, poterci giocare in casa la conquista delle semifinali è un’occasione ghiotta, che l’intero movimento tennistico nazionale meritava”, questo il commento di Angelo Binaghi, Presidente della Federazione Italiana Tennis, in una nota ufficiale dopo l’annuncio dell’ITF.