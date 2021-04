Dolori articolari, scaricare a fine giornata è fondamentale: i consigli dell’esperta [VIDEO]

Quante volte ci capita di arrivare a fine giornata stremati, col corpo che manda segnali di ‘sofferenza’ sin dai piedi fin su alla testa? Prima dell’arrivo del Covid era la vita frenetica di tutti i giorni a mandare sotto stress muscoli ed articolazioni, mentre la vita ai tempi del coronavirus mette in difficoltà il corpo umano anche e soprattutto a causa dell’eccessivo stress emotivo.

Prima del coronavirus, il corpo effettivamente si affaticava a causa della vita frenetica di tutti i giorni: lavoro, uscite con gli amici, attività sportiva, lavori e pulizie in casa, cura e giochi con i figli e tanto altro portavano allo sfinimento e la sera erano tante, tantissime, le persone che arrivavano a letto sfatte, con muscoli affaticati e articolazioni dolenti.

Adesso, ai tempi del coronavirus, le conseguenze sono le stesse, ma le cause sono differenti: la principale è sicuramente lo stress emotivo. C’è chi lavora tutta la giornata e non può a sfogarsi, come faceva invece prima andando in palestra, facendo sport, o trascorrendo del tempo con gli amici, a causa delle misure restrittive anti-Covid. C’è poi chi fa una vita troppo sedentaria a causa dello smart-working o, perchè è in cassa integrazione o è rimasto addirittura senza lavoro, e non riesce a captare i segnali che l’organismo manda ogni quotidianamente, arrivando a fine giornata con dolori sparsi in tutto il corpo.

A tutto, però, c’è rimedio. Abbiamo chiesto un consiglio alla nostra esperta del settore, la Dtt.ssa Roberta Vozza. Laureata in Fisioterapia ed in Scienze Motorie e Sportive, con le qualifiche, tra le tante, di educatore scolastico, allenatore di base Fip e Preparatore Fisico Nazionale Fip, che nella sua esperienza lavorativa ha ricoperto anche il ruolo di Responsabile Territoriale Preparazione Fisica Fip Calabria,titolare del suo studio di fisioterapia a Reggio Calabria, la Dott.ssa Vozza ha realizzato per noi un video nel quale mostra una serie di esercizi da svolgere per alleggerire il dolore alle articolazioni e, soprattutto, rilassare tutto il corpo.