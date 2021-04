Copertura retrattile e doghe metallizzate, il Bernabeu cambia pelle: la simulazione aerea è spettacolare [VIDEO]

A Madrid si lavora per il nuovo stadio Bernabeu: la struttura è diventata ormai un simbolo per la città, un monumento, che fa parte della storia della città.

Lo stadio Bernabeu si rinnova e presto offrirà a tutti i tifosi di Madrid una veste innovativa e davvero spettacolare: in primo luogo è stata ricercata una forma inconfondibile, iconica, che rimarrà nella memoria dello spettatore e che identificherà il club con un edificio unico e irripetibile. La composizione è generata da curve tese o traiettorie disegnate nell’aria, che scommettono chiaramente sulla curvatura e complessità del volume, sui riflessi mutevoli e sulla lucentezza metallica. L’involucro esterno dello stadio, le facciate e il tetto saranno ricoperti da una nuova pelle unitaria di doghe metalliche, che formeranno un’immagine iconica e all’avanguardia dello stadio.

Verrà installata una nuova copertura fissa per proteggere dalla pioggia tutte le zone, a cui verrà aggiunta una copertura retrattile per il campo che potrà essere dispiegata in 15 minuti e che consentirà il comfort di tutti, oltre a dare la possibilità allo stadio di ospitare eventi 365 giorni all’anno.

La simulazione aerea

In attesa di vedere il nuovo stadio completamente realizzato, il sito Avaldesign.com ha voluto fare un regalo a tutti i tifosi di Madrid, mostrando le immagini della nuova struttura in una simulazione aerea fatta con “Microsoft Flight Simulator 2020”. Un video davvero realistico, che lascia a bocca aperta.