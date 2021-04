Caruso riesce nella rimonta, niente da fare per Fabbiano a Monte-Carlo

Buone e cattive notizie per gli italiani del tennis: dopo i successi di Sinner, Fognini e Cecchinato al torneo Masters 1000 di Monte-Carlo, arrivano altri due risultati che riguardano tennisti azzurri. Thomas Fabbiano non è riuscito ad aggiudicarsi la vittoria nel suo esorio di Monte-Carlo, mentre Caruso è riuscito a rimontare e, dunque, staccare il pass per il secondo turno.

Il ko di Fabbiano

Thomas Fabbiano, la cui partita era iniziata ieri ed è stata interrotta e rinviata ad oggi a causa della pioggia, non è riuscito a rimontare e si è dunque arreso al suo rivale polacco Hurkacz, fresco vincitore del torneo ATP di Miami. L’azzurro, numero 171 al mondo, ha ceduto al rivale, 16 nella classifica ATP, dopo un’ora e 58 minuti di gioco, col punteggio di 6-3, 3-6, 6-3.

La rimonta di Caruso

Sorride invece Salvatore Caruso: il tennista siciliano, numero 89 del ranking mondiale ha sconfitto il monegasco Lucas Catarina, aggiudicandosi la vittoria in rimonta. Caruso ha trionfato dopo ben 3 ore e 7 minuti di gioco (dopo una sospensione anche nel suo caso avvenuta ieri per maltempo) col punteggio di 6-7, 7-6, 6-3. Al secondo turno Caruso dovrà fare i conti con Rublev.