Magia senza senso di Doncic, assurdo buzzer beater a 2.2 secondi dalla sirena: esplode anche LeBron [VIDEO]

Se Luka Doncic non esistesse, dovrebbero certamente inventarlo. Una macchina perfetta, un campione a tutto tondo che non smette di stupire di partita in partita. L’ultima perla l’ha regalata nel match tra Dallas e Memphis, segnando un canestro da tre a 2.2 secondi dalla sirena in maniera completamente innaturale. Uno dei buzzer beater più improbabili della storia recente della NBA, fondamentale per dare la vittoria ai Mavericks e a spingere ancora di più Luka Doncic verso la leggenda. Un colpo a effetto che ha sconvolto anche LeBron James, intervenuto sui social per commentare la prodezza del giocatore sloveno: “dai Luka, non puoi fare sul serio“.

Il buzzer beater

Una magia arrivata a 2.2 secondi dalla sirena, con Luka Doncic in equilibrio precario e quasi impossibilitato a segnare. Invece, il fenomeno sloveno è riuscito a prendere la palla nel ‘suo’ mezzo angolo sinistro, liberandosi dalla marcatura e a lanciarsi in avanti verso il canestro. Prima di superare la linea da tre punti, Doncic è stato capace di far partire un tiro stranissimo su un piede e con una mano: una sorta di floater da sette metri e mezzo di distanza dal canestro. Il risultato? Tre punti, vittoria e settimo posto blindato per Dallas grazie al proprio mostro sloveno, divenuto senza ombra di dubbio uno dei giocatori più forti della storia recente NBA.