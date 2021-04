Calciomercato Milan, c’è l’accordo per il rinnovo di Ibrahimovic: in giornata la firma sul contratto

Il Milan e Zlatan Ibrahimovic hanno raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto dello svedese, primo tassello in vista della prossima stagione.

L’attaccante svedese firmerà già in giornata, prolungando la sua permanenza in rossonero fino al 30 giugno 2022, quando avrà raggiunto la soglia dei 40 anni che compirà il prossimo 3 ottobre. Nelle prossime ore, Ibrahimovic si presenterà in sede per mettere nero su bianco, sancendo così l’accordo con il Milan per il proprio rinnovo. Il club rossonero ha fatto già intendere sui propri canali social che sono in arrivo novità importanti, pubblicando un video con la didascalia: “What’Z happening?“. Non c’è che dire, questa sarà la serata di Zlatan Ibrahimovic…