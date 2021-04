Valentino Rossi inquadrato nel GP del Portogallo solo a seguito della sua caduta: risultato amarissimo per il Dottore a Portimao

Valentino Rossi si è mostrato sconsolato e deluso dal suo weekend a Portimao, ieri, dopo le qualifiche del Gp del Portogallo, concluse con un amarissimo 17° posto. Il 9 volte campione del mondo ha ammesso di essere in difficoltà, di essere dispiaciuto e di averle provate tutte insieme al team.

Nonostante ciò il Dottore si è rimboccato le maniche, si è preparato e, alle 14.00, si è fatto trovare in sella alla sua Yamaha, in griglia di partenza per prendere parte al Gp del Portogallo.

La caduta

Il Gp del Portogallo è terminato in maniera amara, amarissima per Valentino Rossi: il Dottore è caduto, infatti, in curva 11, ad 11 giri dal termine della gara, dopo aver superato il fratello Luca Marini.