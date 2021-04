Caduta per Nibali in allenamento: problemi al polso, in corso accertamenti

Brutte notizie per gli appassionati italiani di ciclismo e, in particolar modo, per i tifosi di Vincenzo Nibali. Lo Squalo dello Stretto è stato protagonista di una caduta durante un allenamento a Lugano, dove è da poco rientrato da Tenerife. Il ciclista 36enne della Trek Segafredo si trovava in ritiro in altura in vista del Tour de Alps, prossimo appuntamento in programma nel suo calendario, che partirà tra 5 giorni.

Adesso, non è chiaro se il siciliano potrà partecipare alla corsa, poichè Nibali è caduto durante un allenamento nella sua Lugano, dove abita. Lo Squalo dello Stretto si è recato in clinica per sottoporsi ad una serie di accertamenti e capire l’entità del suo infortunio: Nibali lamenta un dolore al polso, ma al momento non si hanno ulteriori informazioni.