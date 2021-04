Momenti di terrore a Portimao: spaventosa caduta di Jorge Martin nelle Fp3, bandiera rossa [VIDEO]

E’ in corso a Portimao la terza sessione di prove libere del Gp del Portogallo di MotoGP, i piloti sfrecciano sul circuito portoghese a caccia del tempo (chi già non ce l’ha) per accedere direttamente alla Q2 del terzo appuntamento stagionale.

A meno di 5 minuti dal termine della sessione, però, un terribile episodio ha costretto tutti i piloti a tornare ai box a causa di una bandiera rossa.

Lo spagnolo del team Pramac è volato via dalla sua moto a tutta velocità ed è rimasto a terra dolorante dopo essere stato colpito dalla sua stessa moto. Sul posto sono subito intervenuti i soccorso, col Dottor Charte, medico del Motomondiale a monitorare la situazione. Jorge Martin è stato portato al Centro Medico in barella e fortunatamente è stato comunicato dalla MotoGP che è cosciente, nonostante il brutto colpo.

Dalle prime indiscrezioni emerge che Martin ha perso conoscenza per qualche minuti ed è arrivato dolorante in tutto il corpo al Centro Medico.