Bufera sugli Oscar 2021, Anthony Hopkins premiato come miglior attore: furiosi i fan di Chadwick Boseman

Gli Oscar 2021 si sono conclusi con una coda polemica legata all’assegnazione della statuetta di miglior attore, attribuita dall’Academy ad Anthony Hopkins e non al defunto Chadwick Boseman.

I pronostici della vigilia davano quasi per certa la vittoria dell’attore scomparso la scorsa estate per cancro, ma alla fine è stato premiato l’83enne britannico per il ruolo interpretato in ‘The Father‘. Una decisione che non è affatto piaciuta ai fan di Boseman, che su Twitter si sono scatenati con commenti sprezzanti all’indirizzo dell’Academy: “hanno finito la serata con il premio che sarebbe dovuto andare a Chadwick e lo hanno dato a uno che neanche c’era”. Hopkins infatti non si è presentato in sala, così il premio è stato ritirato dall’amico Joaquin Phoenix.

LEGGI ANCHE: Italia a mani vuote a Los Angeles, grande festa per Nomadland alla notte degli Oscar

Le parole di Hopkins

Una serata, quella degli Oscar 2021, caratterizzata da un sorprendente cambio di programma che in pochi si sarebbero aspettati. La cerimonia non si è chiusa con l’annuncio del miglior film, come spesso accaduto in passato, ma stavolta sono stati i due premi principali per la recitazione a far calare il sipario sull’evento. Anthony Hopkins ha poi ringraziato sui social l’Academy per l’Oscar ricevuto, pubblicando un video in cui ha omaggiato anche Chadwick Boseman: “sono nel mio Galles e e all’età di 83 anni non mi aspettavo davvero questa vittoria. Sono molto grato all’Academy. Voglio rendere un tributo a Chadwick Boseman che ci è stato portato via troppo presto, e ancora una volta, grazie mille a tutti. Non me lo aspettavo davvero, quindi mi sento molto privilegiato e onorato. Grazie”.