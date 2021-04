Brad Binder risponde a Valentino Rossi: “credo che sia un po’ sensibile, non l’ho toccato per niente”

Domenica scorsa Valentino Rossi e la Petronas non sono riusciti a brillare in pista nel primo Gp della stagione 2021 di MotoGP, quello del Qatar. Sul circuito di Losail, il Dottore, ha chiuso la sua gara fuori dalla top ten, nonostante un positivo quarto posto in qualifica.

A complicare la gara del 9 volte campione del mondo, oltre una serie di problemi con la gomma, anche un episodio con Brad Binder, che lo ha costretto ad andare largo e perdere diverse posizioni. Valentino Rossi non ha nascosto un certo fastidio per quanto accaduto in pista, scagliandosi contro il pilota della KTM, che non ha atteso troppo prima di rispondere al Dottore.

La risposta di Binder

“Ho avuto due episodi con lui. Uno in Austria lo scorso anno, quando entrambi siamo andati completamente fuori dalla pista. Questo è comprensibile. Quindi penso che per una seconda volta sia normale essere un po’ infastiditi. Ma ad essere onesti non l’ho toccato per niente e credo che forse sia un po’ sensibile. Ma oltre quello, non penso di aver fatto qualcosa di male. Ero accanto a lui, ho iniziato a frenare, ha lasciato il freno e voleva chiudere la traiettoria. Quindi ho lasciato i freni anche io, fine della storia”, ha affermato il 25enne sudafricano ad Autosport.