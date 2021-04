“Ma Hummels dov’è?”, che gaffe del Borussia Dortmund: il vice-capitano lasciato a piedi a Colonia

“Mats Hummels dov’è?“. Si saranno chiesti più o meno così i giocatori del Borussia Dortmund quando si sono accorti che, di rientro dalla trasferta di Colonia, il vice-capitano giallonero non si trovava sul pullman.

Una gaffe clamorosa, accaduta lo scorso 20 marzo, ma venuta a galla solo nelle ultime ore grazie alla Bild, andata giù dura nei confronti del club tedesco: “la perfetta fotografia della sciagurata Bundesliga del Dortmund“. Nessuno dei giocatori, tanto meno lo staff tecnico, si è reso conto di aver lasciato Mats Hummels a piedi a Colonia, obbligandolo a rientrare a casa da solo in auto subito dopo la partita terminata con il punteggio di 2-2.

Stagione da dimenticare

La gaffe compiuta dal Borussia Dortmund nei confronti di Mats Hummels è stata definita dalla Bild come la fotografia della stagione giallonera, caratterizzata da un cammino altalenante in Bundesliga. Nonostante i 21 gol messi a segno da Haaland in campionato, la squadra di Terzic è solo quinta in classifica con 7 punti di ritardo dal quarto posto occupato dall’Eintracht Francoforte. Una situazione preoccupante che rischia di complicare l’accesso alla prossima Champions League del Borussia Dortmund, comunque ancora in corsa in questa edizione con l’accesso ai quarti di finale., dove ha perso l’andata contro il Manchester City.