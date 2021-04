Berrettini show! Il Serbia Open è suo: battuto Karatsev in finale

Il tennis italiano sorride: dopo settimane di prestazioni speciale da parte di tanti tennisti azzurri, soprattutto giovanissimi, finalmente arriva una vittoria davvero speciale.

Berrettini si è aggiudicato oggi il Serbia Open, battendo nella finale il russo Karatsev. Il 25enne romano, numero 10 del ranking mondiale, ha trionfato dopo 3 duri set, mandando al tappeto il suo rivale, dopo quasi due ore e mezza di partita. Il match è terminato col punteggio di 6-1, 3-6, 7-6. Niente da fare per Karatsev, che dopo aver fatto fuori l’altro italiano Mager, in semifinale aveva eliminato il numero 1 al mondo e padrone di casa Novak Djokovic.

Un risultato importantissimo per Berrettini, al suo secondo torneo dal rientro dopo l’infortunio agli addominali per il quale è dovuto stare fermo per circa due mesi. A fare il tifo per lui sugli spalti, papà Luca, mamma Claudia e la fidanzata Alja Tomljanovic.