Parrucchiere cercasi per Bastianini, top ten mancata a Doha a causa dei… capelli

Un avvio di stagione positivo quello di Enea Bastianini, riuscito a ottenere un ottimo undicesimo posto nel Gran Premio di Doha, sfornando una prestazione davvero convincente. Sorpassi e personalità per il pilota del team Esponsorama, capace di sfiorare la top-ten al termine di una gara affrontata sempre all’attacco. Un risultato positivo che Bastianini avrebbe potuto perdere a causa dei suoi capelli, che nel finale di gara gli impedivano di vedere: “sono molto soddisfatto, perché soprattutto dopo qualche giro che sono riuscito a venir su, mi sono trovato da solo, con un distacco di 1.5 secondi da quello davanti e ho iniziato a girare abbastanza forte. Purtroppo negli ultimi giri mi sono andati i capelli negli occhi e col sudore non vedevo più niente, mi ero deconcentrato e non sono riuscito a superare quei tre o quattro piloti che avevo davanti. Mannaggia, non ci voleva“.

LEGGI ANCHE: La Yamaha mette la Quarta(raro) a Doha, Ducati di nuovo battute: Valentino Rossi naufraga nell’anonimato

Il freno posteriore

Enea Bastianini poi ha rivelato come la chiave della sua ottima gara sia stata quella di non aver usato il freno posteriore: “devo dire che sabato avevamo fatto un bello step nelle FP3, ero riuscito ad essere abbastanza veloce anche nelle FP4. Purtroppo in qualifica c’è stato il problema alla moto e mi sono distratto un po’. Però vedendo i dati, si vedeva che durante sta settimana il grip era meno sulla pista, usavo molto il freno dietro. In gara ho iniziato ad usarlo ogni giro di meno e ho notato un beneficio, perché tutte le volte che pinzavo un po’ col posteriore mi si muoveva e mi buttava fuori. Quindi ho dovuto fare un lavoro sul setting ma anche sul mio stile. Ho imparato tante cose. La chiave per me è non aver usato il freno dietro. Sembra una banalità, ma in realtà quando c’è poco grip con la nostra moto funziona non usare il freno dietro, che invece è fondamentale quando c’è grip“.