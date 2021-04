Bad Bunny ha fatto un figurone a WrestleMania, con un’esibizione che ha stupito tutti nel suo match al fianco di Damien Priest contro The Miz e John Morrison. E ora la star della musica portoricana e mondiale è pronta per un nuovo tour… con la benedizione di Triple H! Durante la Night 2 del Grandaddy of Them All è stato proprio il 14 volte campione del mondo a dare il suo ‘benestare’ per ‘El Ultimo Tour del Mundo 2022′, per cui i biglietti saranno disponibili da giovedì 16 aprile.

Il tour

"Sei stato fantastico a WrestleMania, ma ora è tempo di fare ciò che sai fare". Così dice Triple H a Bad Bunny, consegnandogli una valigetta (quella del tour). Venticinque tappe per il giro degli Stati Uniti (e non solo) per Bad Bunny, da Denver (9 febbraio 2022) a Miami (1 aprile).