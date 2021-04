Aw Lab Style Academy, al via la nuova edizione del progetto dedicato a giovani talenti

Nella prima edizione della Style Academy AW LAB e adidas Originals hanno dimostrato che è possibile mettere in contatto giovani talenti con coach di nuova generazione: artisti, pro gamer, talent – che, non più visti da lontano tramite la lente dei social, sono scesi in campo pronti a confrontarsi e a svelare tutto ciò che nessuna scuola riuscirebbe a insegnare.

Per l’edizione 2021, Style Academy si rinnova: 2 masterclass, 2 temi super attuali – SOSTENIBILITA’ e MUSICA, nuovi coach capitanati dai creator MURIEL e VALERIO MAZZEI che, con il contributo di alcuni ospiti impegnati nei temi affrontati, guideranno e stimoleranno ogni partecipante.

Da fine aprile a metà giugno, sulle piattaforme di AW LAB verrà lanciata una challenge inerente ai due temi: ogni iscritto potrà mostrare il proprio stile e la propria appartenenza per diventare il migliore della classe e guadagnare il favore dei coach.

Come confrontarsi con AW LAB Style Academy e le sue masterclass? Niente di più semplice. Basterà scaricare la AW LAB app, iscriversi e attivare le notifiche sul proprio smartphone, per non perdere nessun appuntamento.

Che la scuola del futuro… continui!