Hanno preso forma i gironi degli Europei di basket del 2022, sorteggiati nella giornata di oggi presso la Verti Music Hall di Berlino.

L’Italia è stata inserita all’interno del Gruppo C insieme a Estonia, Grecia, Croazia, Ucraina e Gran Bretagna. Avversarie tutt’altro che abbordabili quelle con cui dovranno vedersela gli azzurri, che giocheranno la prima fase dall’1 al 9 settembre in casa, ossia al Forum di Milano. La sorte ha voluto che la Nazionale Italiana dovrà vedersela niente meno con la Grecia di Giannis Antetokounmpo, due volte MVP in NBA. Gli altri gironi si giocheranno a Colonia (Germania), Tbilisi (Georgia) e Praga (Repubblica Ceca) mentre la fase finale si disputerà a Berlino.

Tutti i gironi di EuroBasket 2022:

Girone A (Tbilisi, Georgia)

Spagna

Russia

Turchia

Georgia

Belgio

Bulgaria

Girone B (Colonia, Germania)

Francia

Lituania

Slovenia

Germania

Ungheria

Bosnia Erzegovina

Girone C (Milano)

Grecia

Italia

Croazia

Ucraina

Gran Bretagna

Estonia

Girone D (Praga, Repubblica Ceca)

Serbia

Repubblica Ceca

Polonia

Finlandia

Israele

Paesi Bassi