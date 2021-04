Arsenal in ansia, Aubameyang finisce in ospedale: l’attaccante gabonese ha contratto la malaria [FOTO]

Sono state due settimane alquanto complicate per Pierre-Emerick Aubameyang, l’attaccante dell’Arsenal ha contratto la malaria durante l’ultimo viaggio in Gabon per rispondere alla convocazione della sua nazionale. Un inconveniente non di poco conto per il giocatore dei ‘Gunners‘, costretto a rimanere a riposo senza poter scendere in campo. Spiegata dunque l’assenza di Aubameyang nella gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League, vinta per 0-4 dall’Arsenal contro lo Slavia Praga e servita per accedere in semifinale, dove gli inglesi affronteranno il Villarreal.

Il post social

A rivelare le proprie condizioni ci ha pensato proprio Pierre-Emerick Aubameyang, intervenuto sui social per tranquillizzare tutti i propri tifosi: “ragazzi, grazie a tutti per tutti i messaggi e le chiamate. Ho passato alcuni giorni in ospedale questa settimana, ma mi sento già molto meglio ogni giorno, grazie ai grandi medici che hanno rilevato e curato il virus così rapidamente. Purtroppo ho contratto la malaria mentre ero convocato in Nazionale in Gabon qualche settimane fa. Non mi sentivo veramente me stesso nelle ultime due settimane, ma presto tornerò più forte che mai!“.