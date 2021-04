Murale di Louis Vuitton e letto trasportato con la… gru: l’attico da 7 milioni di Ronaldo prende forma

Cristiano Ronaldo non bada a spese quando c’è da far star bene la sua famiglia, per questo motivo non ha di certo tirato sul prezzo quando ha dovuto aprire il proprio portafogli per comprare un attico a Lisbona.

CR7 ha sborsato ben 7,2 milioni di euro nel dicembre del 2019 per diventare il proprietario di questo immobile, divenuto più pagato dell’intero Portogallo. Subito dopo la firma del contratto d’acquisto, Ronaldo ha iniziato i lavori di restyling, piazzando un murale da 300mila euro di Louis Vuitton nell’atrio e facendo trasportare con una gru il nuovo letto matrimoniale, impossibile da far entrare nel vano ascensore del palazzo.

I desideri dei figli

Oltre a togliersi i propri personali sfizi, Cristiano Ronaldo ha deciso di accontentare anche i suoi figli, arredando le rispettive camere seguendo i gusti di Cristianinho, Eva, Mateo e Alana Martina. Quest’ultimo inoltre avrebbero ottenuto, secondo quanto riferito dai media portoghese, un telecomando ad attivazione vocale per vedere i cartoni animati preferiti. C’è da considerare infine come questo attico da oltre 7 milioni di euro sia solo la quarta casa di proprietà di Cristiano Ronaldo, le altre si trovano infatti a Lisbona (vicino l’aeroporto), Madrid e Madeira.