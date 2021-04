Assoluti di nuoto, Federica Pellegrini non salta l’appuntamento con la storia: sarà a Tokyo nei 200 sl

Federica Pellegrini centra la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2021, vincendo d’autorità la finale dei 200 stile libero femminili agli Assoluti primaverili di nuoto in corso di svolgimento a Riccione. La Divina dunque parteciperà per la quinta volta a un’edizione dei Giochi, dopo aver presto parte ad Atene 2004, Pechino 2008, Londra 2012 e Rio 2016.

La gara

Tutti aspettavano la Pellegrini e lei non ha tradito le attese, dominando fin dal blocchetto di partenza la finale di questi 200 e andando a chiudere in 1’56″69. Un crono più basso del tempo-limite per Tokyo 2021, nuotato davanti a Margherita Panziera e Stefania Pirozzi, seconda e terza alle spalle della Pellegrini. Staccata invece Simona Quadarella, solo quinta a 4 secondi di distanza dalla Divina.