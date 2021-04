Vergogna Guarin, picchia i suoi genitori sotto l’effetto di alcol e droga: arrestato dalla polizia [VIDEO]

Guai grossi per Fredy Guarin, arrestato dalla polizia dopo un violento alterco avvenuto presso l’abitazione dei suoi genitori in Colombia. L’ex Inter, oggi ai Millionarios di Bogotà, è stato fermato dagli agenti sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti mentre, tutto insanguinato, inveiva contro suo padre e sua madre.

A fare chiarezza sull’episodio ci ha pensato Jorge Luis Vargas, responsabile delle forze dell’ordine locali: “abbiamo ricevuto una telefonata relativa ad un atto di violenza domestica in cui era coinvolto. Quando la polizia è arrivata sulla scena, ha trovato lesioni personali all’interno di una casa dove il ragazzo è stato protagonista di una lite contro i suoi genitori. Hanno agito in modo molto professionale, i genitori hanno chiesto assistenza in modo che questa persona fosse condotta come previsto dalla legge. È un dato di fatto che vogliamo invitare i colombiani al rispetto e all’uso moderato di sostanze che possono generare dipendenza“.

Le conseguenze

Il responsabile delle forze dell’ordine locali ha poi proseguito: “siamo legalmente in attesa delle azioni che la famiglia può intraprendere e stiamo già agendo a norma del codice nazionale di sicurezza e convivenza in termini di misure plausibili perché è necessaria una denuncia. Stiamo lavorando su questo, mettendoci in contatto con l’accusa e i medici per avere una diagnosi“. Nella colluttazione, pare che Guarin abbia ferito anche un agente di polizia, fatto che aggraverebbe la posizione del centrocampista colombiano, che nei giorni scorsi ha chiesto la risoluzione del contratto col suo attuale club per questioni familiari.

