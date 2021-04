Lo sport vede finalmente la luce in fondo al tunnel: Valentina Vezzali annuncia importanti novità

Arrivano importanti novità per il mondo dello sport! Dopo le ultime notizie riguardanti una riapertura degli stadi al pubblico, per consentire sia ai giocatori che ai cittadini di tornare a vivere piano piano la normalità pre-Covid, adesso tutti gli sportivi, non solo gli appassionati di calcio ed i calciatori, iniziano a vedere la luce in fondo al tunnel.

La sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali ha fatto intendere oggi, a margine della presentazione delle Superfinals 2021 di pallavolo di Verona, che lo sport tornerà presto a rivivere, in tutte le sue forme.

“La riapertura ai tifosi dello stadio Olimpico per gli Europei di calcio vuole essere un segnale verso tutto lo sport, e mi auguro anche verso gli altri settori, perché l’Italia ha tanta voglia di rilanciarsi e ripartire“,ha dichiarato.

Le riaperture

“Sicuramente fino a fine aprile non si parlerà di riaperture ma stiamo lavorando notte e giorno su questo. Non posso dire altro ma stiamo lavorando anche al sostegno per il mondo dello sport. Presto ci saranno importanti novità“, ha affermato ancora l’ex campionessa di scherma.

I sostegni

“Nel prossimo decreto nessuno sara’ dimenticato e tutti avranno quello che il governo puo’ dare per far sentire la nostra vicinanza. Le societa’ sportive nel decreto precedente sono state dimenticate io mi ero insediata da un paio di giorni e mi dispiace non aver potuto incidere con la mia presenza su questo“, ha concluso la Vezzali.