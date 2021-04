Nove25 presenta la nuova collezione Antique: la main collection 2021 che si ispira al mondo antico [FOTO]

Nove25 presenta Antique, la main collection 2021. La nuova collezione trae ispirazione dai gioielli del mondo antico, con fascinazioni provenienti dalla Magna Grecia e dall’Impero Romano fino ad arrivare all’epoca Medioevale. I gioielli fanno riferimento ai numerosi modelli con monete e sigilli che circolavano nell’antichità e che Nove25 ha reinterpretato con pietre bassorilievo realizzate in bronzo brunito lucido e monete in bronzo, onice e lapis incise con le più moderne tecnologie di realizzazione, per garantire il massimo del dettaglio senza perdere l’effetto anticato. La sperimentazione continua con l’abbinamento dell’argento a dettagli in bronzo: monete brunite lucide, bassorilievi incastonati e else dei pendenti di armi bianche antiche si ripetono insieme alle pietre presenti in collezione. Anche per quest’ultime, Nove25 ha recuperato antichi effetti e lavorazioni su pietra, riproponendoli su pasta d’onice e lapis, con inserti dorati, opportunamente tagliati e incisi.

Ritorna in questa collezione la pietra cabochon in corniola e in lapis. I soggetti rappresentati provengono dal mondo della mitologia e degli animali araldici medievali: bassorilievi con leone passante, divinità marine come il tritone e poi serpenti e leoni rampanti sono riprodotti sugli anelli chevalier e sui bracciali con il motivo centrale decorato. ANTIQUE viene proposta in due varianti colore: oro giallo e argento, entrambi con finiture sia lucide che opache, con superfici anticate, graffiate e martellate per conferire un aspetto vissuto ai gioielli. Ogni gioiello ha un abbinamento unico tra materiale e pietra castone, scelto appositamente per esaltarne al meglio le caratteristiche.

La collezione è composta da:

• 7 modelli di anelli, di cui 2 fedi grosse, sia con pietra liscia, incisa che versione cabochon,

• 2 modelli di bracciali: versione aperta tipo chevalier e versione con chiusura manetta decorata,

• 1 pendente pugnale in argento e bronzo con zircone rosso, 1 pendente spada in argento e manico in bronzo e 2 pendenti moneta antica romana in versione sia oro giallo con pietra onice che argento e moneta incisa in bronzo.

• 1 orecchino cerchio con trama a spina di pesce (come il corrispettivo modello di anello chevalier con pietra) e 1 orecchino lobo con pietra, entrambi in variante oro giallo e argento.

ANTIQUE è disponibile in tutti gli store Nove25 e su www.nove25.net