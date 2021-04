Alvaro Morata vittima di un Pesce d’Aprile davvero crudele: Alice Campello lo inganna, la sua reazione è tenerissima [VIDEO]

In tanti, tantissimi, ieri si sono divertiti a fare scherzi, nella giornata più scherzosa dell’anno per gli italiani e non solo. Sono tanti gli sportivi che sono stati autori o vittime di Pesci d’Aprile davvero clamorosi.

Kiara Fontanesi, per esempio, ha sorpreso i suoi fan, postando una foto che facesse intendere che la famiglia si sarebbe allargata ancora e che lei fosse incinta di un secondo figlio, dopo Skyler, che ha compiuto un anno a novembre.

Tra coloro che invece sono stati vittime di scherzi clamorosi c’è Alvaro Morata.

Il Pesce d’Aprile di Alice Campello ad Alvaro Morata

La bella influecer italiana, sposata con Morata da quattro anni ormai, ha deciso di fare uno scherzo davvero crudele a suo marito. Il calciatore della Juventus è stato interrotto dalla moglie mentre giocava al computer per un annuncio importante. Alice Campello ha sorpreso il suo uomo dichiarandogli una nuova gravidanza. L’influencer ed il calciatore, entrambi giovanissimi, lei 26anni e lui 28, hanno già tre figli. Una nuova gravidanza sarebbe sicuramente un evento felicissimo per entrambi, ma considerando che il piccolo Edoardo, l’ultimo arrivato in casa Morata-Campello, dopo i gemellini, non ha ancora nemmeno un anno, probabilmente Alice e Alvaro vorranno aspettare un poco prima di allargare ulteriormente la famiglia.

Morata è rimasto sorpreso sì! In un primo momento non credeva alle parole della moglie, convinto che la stesse prendendo in giro. Alice, però, è stata così brava, ma al tempo stesso malvagia, da continuare convinta il suo scherzo e risultare sempre più credibile, fino a convincere il marito della verità del suo annuncio. Così, Alvaro ha abbracciato Alice, pazzo di gioia. Ma la magia è stata presto interrotta: Alice ha confessato ed il calciatore della Juventus è diventato improvvisamente scuro in volto, fino a scoppiare in lacrime. “Ci sono rimasto male“, ha ammesso poi. “Cosa volevi?“, ha chiesto la bella influencer al marito. “Una principessa. Mi sono visto una cucciolina in braccio“, ha concluso tenerissimo.