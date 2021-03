“Deve rimuovere lo spirito maligno che lo perseguita”, avvertimento… esoterico per Vettel

L’avventura di Sebastian Vettel con l’Aston Martin non è cominciata sicuramente sotto una buona stella, considerando quanto accaduto al pilota tedesco durante il week-end del GP del Bahrain.

Giunto nel team inglese per dimenticare gli ultimi anni complicati con la Ferrari, il tedesco non è partito con il piede giusto, incappando prima in una penalità comminatagli per non aver rispettato le bandiere gialle in qualifica, chiudendo poi la gara al penultimo posto a causa di un tamponamento a Ocon. Un fine settimana dunque da dimenticare per Vettel, chiamato ad un pronto riscatto già in occasione del GP di Imola, dove il tedesco dovrà dimostrare all’Aston Martin di aver fatto bene a puntare su di lui.

Spirito maligno

Sul momento negativo di Sebastian Vettel si è soffermato Damon Hill durante il podcast F1 Nation, sottolineando come il tedesco abbia quasi bisogno di un esorcista: “deve far rimuovere lo spirito maligno, quello che gli sta succedendo è orribile e non ha fatto nulla per meritarsi tutto questo. È come quando i bambini si mettono a fare a pezzi una pentolaccia. È invischiato in una mischia nel rugby ed è difficile alzarsi. Deve sbarazzarsi di tutta la negatività che lo avvolge. Una volta riuscito a liberarsi di tutto questo, ha tutte le capacità per correre al vertice insieme a Lewis Hamilton e a Max Verstappen“.