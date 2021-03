Valentino Rossi on fire, niente ritiro e un figlio dalla sua Francesca: “in passato mi son salvato per un pelo”

Non è ancora il momento di programmare il proprio futuro a lungo termine, ma Valentino Rossi qualche idea ce l’ha eccome.

Il Dottore è concentrato sulla nuova stagione con Petronas che inizierà domenica prossima, ma ha già chiaro cosa fare negli anni a venire. Innanzitutto, il suo obiettivo è quello di correre anche nel 2022, ma una decisione definitiva la prenderà in estate, quando potrà valutare non solo le sue sensazioni ma anche la propria competitività. In attesa di fare questa scelta importante, il Dottore si gode questa nuova stagione, nel corso della quale si ritroverà in pista con i ragazzi della sua Academy come avversari.

Il futuro

Intervenuto ai microfoni di Repubblica, Valentino Rossi non ha nascosto le sue sensazioni per questo 2021, sottolineando poi i suoi pensieri per la stagione seguente: “quando Yamaha per la squadra ufficiale ha scelto Viñales e Quartararo li ho capiti. Però sono andato lì, e gli ho detto: ‘non mi lascerete mica a piedi?’. Non potevano dirmi di no ed eccomi con la squadra satellite, la Petronas. Con Franky. E poi Luca, mio fratello. E Pecco Bagnaia, uno dei miei ‘studenti’. È troppo divertente: come andare a giocare al calcetto con gli amici il lunedì sera, noi invece si corre in pista la domenica. Ufficialmente per un anno, però il mio obiettivo è correrne ancora due. Dipenderà da come vanno le cose nel 2021: se mi diverto, lotto per vincere o per il podio, se resto tra i migliori 5, allora continuo. Altrimenti, faticare così tanto non varrebbe più la pena”.

Un figlio

L’età non è affatto un problema per Valentino Rossi, ancora convinto di poter dire la sua in pista al cospetto di avversari notevolmente più giovani: “ho qualche ruga, forse un paio di capelli bianchi, gli anni ti pesano perché recuperi molto più lentamente dopo le gare. Sono vecchio come pilota, ma a parte qualche preoccupazione – a 25 non mi importava di nulla – è un’età bellissima. Io ci sto dentro bene“. La posta ma non solo, Valentino Rossi ha ammesso finalmente di volere anche un bambino: “vorrei un figlio sì, è un po’ che ci penso, credo di avere trovato la ragazza giusta. Uno o due figli: si può fare. Anche perché dopo passano gli anni e ti annoi, così invece ne vale la pena. Ho avuto molte fidanzate con cui sono stato insieme diverso tempo: ma avevo capito subito che non ci avrei passato tutta la vita insieme. E in 3-4 situazioni mi sono salvato per un pelo. Con la mia morosa di oggi è una cosa diversa“.