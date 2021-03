Lo sport italiano è finalmente nelle mani giuste! Valentina Vezzali è il nuovo Sottosegretario allo sport

La notizia era nell’aria già ieri, ma solo adesso è arrivata la conferma ufficiale: Valentina Vezzali è il nuovo sottosegretario con delega allo sport. Il capo del Governo, Mario Draghi, ha deciso di affidare questo difficile compito nel mondo sportivo all’ex campionessa di scherma, che nel suo palmares vanta ben 6 ori olimpici, oltre che medaglie mondiali ed europee.

Il passato nella politica

L’ex atleta 47enne sarebbe uno dei profili migliori per affrontare questo arduo compito, non solo per la sua esperienza nel mondo dello sport, ma anche per quella politica maturata nel corso dell’ultimo decennio. Valentina Vezzali è stata infatti eletta nel 2013 come deputata nel partito di Mario Monti (Scelta Civica per l’Italia), rimanendo in parlamento fino alle elezioni del 2018, passando al Gruppo Misto nel 2017. Durante la sua permanenza a Montecitorio, Valentina Vezzali ha firmato ben diciannove disegni di legge, risultando molto attiva nelle materie relative allo sport, diritti delle donne, salute, alimentazione ed educazione fisica.

Valentina Vezzali

Nata a Jesi il 14 febbraio del 1974, Valentina Vezzali è l’atleta più vincente di sempre nella disciplina, nonchè la donna con più medaglie nella scherma e con più ori olimpici nella storia dello sport italiano, insieme a Nedo Nadi ed Edoardo Mangiarotti.

Nella sua carriera Olimpica, Valentina Vezzali è sempre salita sul podio, mettendosi al collo anche un argento e due bronzi oltre agli ori. A Londra 2012, poi, la campionessa italiana è stata anche scelta per rappresentare l’Italia nella cerimonia di apertura come portabandiera.

Il nuovo ruolo

Valentina Vezzali, membro del Consiglio della Fedescherma nell’ultimo quadriennio olimpico, eredita da Vincenzo Spadafora il lavoro e le questioni ancora irrisolte, a cominciare dalle divisione delle competenze tra Comitato olimpico nazionale, Sport e Salute e il dipartimento sport voluto proprio dall’ex ministro.Valentina Vezzali, però, entrerà subito in azione per aiutare i lavoratori sportivi e garantire alle società i ristori.

La scelta giusta

Considerando che Spadafora aveva ammesso di non conoscere il mondo dello sport prima di ricoprire il ruolo di Ministro, la scelta di avere Valentina Vezzali come Sottosegretario allo sport è già un successone. La carriera brillante, in pedana, ma anche fuori dalla pedana, fanno di Valentina Vezzali la persona perfetta per ricoprire questo ruolo e aiutare il settore sportivo italiano a risollevarsi, non solo dalla pandemia, ma in generale dalle problematiche che lo attanagliano da tempo ormai. Le conoscenze sportive, l’esperienza e la predisposizione della Vezzali a difendere ed esaltare lo sport italiano, fanno sì che l’ex campionessa azzurra sia una delle persone più adatte per questo ruolo. E sono in tanti a pensarlo, primo fra tutti Draghi, che ha deciso di affidarle questo delicato compito.