Umiliato e sculacciato, che pena il calcio italiano in Champions

11 lunghissimi anni di digiuno per le squadre italiane in Europa. Con la sconfitta di oggi della Lazio, tutti i club italiani sono stati eliminati dalla Champions League. Ci voleva una vera e propria impresa per la squadra di Lotito per proseguire il suo viaggio in Champions, dato il 4-1 all’Olimpico contro il Bayern Monaco. Impresa che non è riuscita alla Lazio, sconfitta 2-1. Così l’Italia esce ancora una volta a testa bassa dalle competizioni europee per l’11 anno di fila. Fu infatti l’Inter, nel 2010, anno del Triplete, l’ultima squadra italiana ad aggiudicarsi la Coppa dei Campioni.

Lazio

Non c’è stato nulla da fare per la Lazio, uscita dalla Champions League contro un Bayern superiore, che ha subito messo le cose in chiaro con i biancocelesti, costretti a rincorrere la squadra avversaria. Sarebbe stata necessaria un’impresa stasera, ma solo sul finale la Lazio è riuscita a segnare una rete ai propri avversari, con Parolo. Gol che di certo non basta alla squadra laziale per continuare la sua avventura in Champions League.

Juventus

Ennesimo anno deludente per i bianconeri, a caccia ormai da tempo del successo in Champions League. La squadra guidata da Andrea Pirlo è stata eliminata agli ottavi di finale dal Porto, club che nel campionato portoghese non sta di certo brillando. Deludente quindi l’eliminazione dei bianconeri, sia per la società che per i tifosi.

Atalanta

Dopo il sogno regalato lo scorso anno, la squadra di Gasperini non ha brillato in egual modo in Europa quest’anno, dovendo dire addio alla Champions League per mano del Real Madrid. La squadra bergamasca ha pagato il timore reverenziale nei confronti degli spagnoli.

Inter

Infine, bisogna soffermarsi anche sulla delusione interista. I nerazzurri sono stati eliminati ai gironi, da ultimi in classifica, contro Real Madrid, Borussia Monchengladbach e Shakhtar:, una situazione paradossale quella dell’Inter di Antonio Conte considerando come sia prima in Italia e stia dominando il campionato di Serie A.

Cosa manca quindi ai club italiani rispetto a quelli stranieri per far bene in Champions League? Mentre l’Italia cerca di capire cosa c’è che non va, il trofeo è stato portato in Spagna per sei volte, mentre altre 2 in Inghilterra e Germania. Solo la Francia riesce a far peggio delle italiane. Con la sconfitta di oggi della Lazio è ufficialmente la prima volta dal 2015-16 che nessuna squadra italiana riesce a raggiungere i quarti di finale di Champions League.