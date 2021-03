UFC Vegas 22, paura per Julia Stoliarenko: la lituana sviene due volte durante la cerimonia del peso [VIDEO]

Scene allarmanti durante la cerimonia del peso di UFC Vegas 22. L’ex campionessa dei pesi gallo femminile dell’Invicta FC Julija Stoliarenko è svenuta ben due volte sulla bilancia e, dunque, la sua sfida con Julia Avila è stata annullata.

La perdita di peso

Stoliarenko ha dovuto ridurre il suo peso a 61,2 kg per il combattimento, e secondo alcune indiscrezioni non è arrivata alla bilancia fino a quando non sono rimasti 15 minuti nel suo spazio di pesatura ufficiale. La 27enne era visibilmente instabile quando è salita sul palco ed è inciampata all’indietro prima di collassare, con il personale medico che l’ha immediatamente assistita. Dopo essersi ripresa, Stoliarenko è crollata nuovamente mentre cercava di andarsene dal palco. Si è seduta, ha bevuto ed è stata portata via in barella.

Annullata la sfida con Avila

L’UFC ha presto annunciato che la lotta contro Avila a Las Vegas è stata annullata a causa di “problemi di riduzione del peso con Stoliarenko”.

Le parole di Stoliarenko

“Il problema non era il mio taglio di peso. In realtà è stato uno dei miei tagli di peso più facili nella mia carriera. Il problema principale che penso fosse che ho ingrassato troppo presto. Le pesate iniziano alle 9 del mattino e io ero già a peso alle 5 del mattino. Era solo un tempo troppo lungo con il peso. Non puoi stare su questo peso troppo a lungo perché sei già al limite della tua disidratazione. So che posso combattere. È appena successo che la commissione atletica non mi ha autorizzato a combattere perché ci stiamo occupando dei combattenti. Quella situazione sembrava terribile“, ha dichiarato Stoliarenko.