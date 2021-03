Sanremo 2021, testo e significato di “Mai dire mai (La locura)”: Willie Peyote racconta società e cultura post pandemia

E’ tutto pronto per la 71ª edizione del Festival di Sanremo: inizia oggi la seguitissima, amata e al tempo criticata, kermesse canora. Quella di quest’anno sarà un’edizione insolita, poichè all’Ariston, a causa della pandemia di coronavirus, non ci sarà pubblico. Ma non per questo motivo mancherà lo spettacolo: presentatori, cantanti e ospiti sono pronti a dare il meglio di sè per regalare momenti speciali agli spettatori da casa.

Quest’anno saranno 26 i big che si sfideranno all’Ariston: le canzoni in gara sono una più interessante dell’altra e, in molte è facile trovare riferimenti allo sport, come nel caso di Willi Peyote.

Chi è Willie Peyote

Guglielmo Bruno, questo il suo vero nome, è alla sua prima partecipazione al Festival di Sanremo. Rapper torinese classe ’85 il cui nome prende spunto da un cactus dal potere allucinogeno, è già famoso però nel mondo indie, con ben sei album all’attivo

La carriera da solista per Willie Peyote inizia nel 2011, quando pubblica il primo album, ma è con “Educazione Sabauda” del 2015 che il rapper torinese riesce ad affermarsi tra il grande pubblico. Per la sua prima partecipazione al Festival di Sanremo, Willie Peyote ha scelto un brano pieno di rabbia “Mai dire Mai (La locura)”, indicato tra i favoriti per la vittoria, ma anche per il Premio della Critica.

Riferimento allo sport

“Mai dire mai (La locura)” di Willie Peyote è tra quei brani che nel loro testo fanno un riferimento allo sport. “Riapriamo gli stadi ma non teatri né live. Magari faccio due palleggi, mai dire mai“, “Tutti ‘sti bomber non fanno goal ma tanto ora conta se fanno il cash“, queste sono le frasi che rimandano al mondo sportivo, in particolar modo a quello del calcio. Willie Peyote con queste frasi mostra la sua rabbia per un’Italia ‘capovolta’ dopo il lockdown per la pandemia.

Significato di “Mai dire mai (La locura)”

“La canzone parla dell’approccio alla cultura del nostro paese; come viviamo, insomma, il sapere dopo un periodo come quello del lockdown”, ha spiegato Willie Peyote in una delle sue interviste prima del Festival di Sanremo.

“La canzone parla di come ci siamo ormai abituati a mettere al primo posto il mero intrattenimento, in tutti i campi, dall’arte e alla cultura, passando per lo sport e arrivando anche alla politica. Avere un personaggio che funziona è più importante che avere talento, avere il consenso è più importante che avere un programma, far parlare di sé è più importante che avere qualcosa da dire. Anche in pandemia ‘the show must go on’ quindi si gioca lo stesso anche con gli stadi vuoti, teatri chiusi e concerti annullati ma con gli streaming e i talent show la giostra sembra continuare a girare”, ha aggiunto ad Mtv per spiegare il significato della sua canzone.

Testo di “Mai dire mai (la locura)” – Willie Peyote

Questa è l’Italia del futuro, un paese di musichette mentre fuori c’è la morte

Ora che sanno che questo è il trend tutti ‘sti rapper c’hanno la band

Anche quando parlano l’autotune, tutti in costume come gli X-men

Gridi allo scandalo, sembrano Marilyn Manson nel 2020

Nuovi punk vecchi adolescenti, tingo i capelli e sto al passo coi tempi

C’è il coatto che parla alla pancia ma l’intellettuale è più snob

In base al tuo pubblico scegliti un bel personaggio, l’Italia è una grande sit-com

Sta roba che cinque anni fa era già vecchia ora sembra avanguardia e la chiamano It-pop

Le major ti fanno un contratto se azzecchi il balletto e fai boom su Tik-tok

Siamo giovani affamati, siamo schiavi dell’hype

Non si vendono più i dischi tanto c’è Spotify

Riapriamo gli stadi ma non teatri né live

Magari faccio due palleggi, mai dire mai

Siamo giovani affermati, siamo schiavi dell’hype

Non ti servono i programmi se il consenso ce l’hai

Riapriamo gli stadi ma non teatri né live

Magari faccio due palleggi, mai dire mai

Mai dire mai, mai dire mai

Mai dire mai dire mai dire mai dire mai

Ora che sanno che questo è il trend tutti che vendono il culo a un brand

Tutti ‘sti bomber non fanno goal ma tanto ora conta se fanno il cash

Pompano il trash in nome del LOL e poi vi stupite degli Exit poll?

Vince la merda se a forza di ridere riesce a sembrare credibile

Cosa ci vuole a decidere “tutta ‘sta roba c’ha rotto i cogli**i?”

Questi piazzisti, impostori e cialtroni a me fanno schifo ‘sti cazzi i milioni

“le brutte intenzioni…” che succede? Mi sono sbagliato

Non ho capito in che modo twerkare vuol dire lottare contro il patriarcato

Siamo giovani affamati, siamo schiavi dell’hype

Non si vendono più i dischi tanto c’è Spotify

Riapriamo gli stadi ma non teatri né live

Magari faccio due palleggi, mai dire mai

Siamo giovani affermati, siamo schiavi dell’hype

Non ti servono i programmi se il consenso ce l’hai

Riapriamo gli stadi ma non teatri né live

Magari faccio due palleggi, mai dire mai

(Mai dire mai) non so se mi piego non so se mi spezzo

(Mai dire mai) non so se mi spiego, dipende dal prezzo

(Mai dire mai) lo chiami futuro ma è solo progresso

(Mai dire mai) sembra il Medioevo più smart e più fashion

(Mai dire mai) se è vero che il fine giustifica il mezzo

(Mai dire mai) non dico il buongusto ma almeno il buonsenso

(Mai dire mai) ho visto di meglio, ho fatto di peggio

(Mai dire mai) ecco, tu dì un’altra palla se riesco palleggio

Siamo giovani affamati, siamo schiavi dell’hype

Non si vendono più i dischi tanto c’è Spotify

Riapriamo gli stadi ma non teatri né live

Magari faccio due palleggi, mai dire mai

Siamo giovani affermati, siamo schiavi dell’hype

Non ti servono i programmi se il consenso ce l’hai

Riapriamo gli stadi ma non teatri né live

Magari faccio due palleggi, mai dire mai

Mai dire mai, mai dire mai

Mai dire mai dire mai dire mai dire mai

Mai dire mai, mai dire mai

Mai dire mai dire mai dire mai dire mai