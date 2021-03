Sanremo 2021, testo e significato di “Invece sì”: Bugo ‘riporta’ Cristiano Ronaldo al Festival

E’ iniziato ieri il 71° Festival di Sanremo. In un Teatro Ariston popolato esclusivamente dai musicisti dell’orchestra, si sono esibiti i primi cantanti in gara, 4 Nuove Proposte e 13 Big. Tra critiche, sorprese e apprezzamenti, Amadeus e Fiorello, in compagnia di Zlatan Ibrahimovic e di una strepitosa e talentuosa Matilda De Angelis, hanno portato a casa con successo la prima serata della kermesse canora.

Oggi tocca all’altra metà della ‘formazione’ scendere in campo: tra i Big che si esibiranno stasera c’è anche Bugo, Christian Bugatti, diventato particolarmente famoso dopo l’episodio clamoroso avvenuto lo scorso anno durante la sua esibizione con Morgan.

In tantissimi quindi non vedono l’ora di poter ascoltare e guardare la performance di Bugo, che in un Festival di Sanremo più sportivo che mai non poteva non portare un po’ di calcio sul teatro dell’Ariston. Se a presentare la sua esibizione sarà Ibrahimovic ci sarà da ridere, perchè Bugo è un grande tifoso della Juventus e nel suo brano cita Cristiano Ronaldo.

La passione per la Juventus

“Ho chiesto ad Amadeus di cantare domani sera perché io avevo la partita stasera. Ho detto ‘Ama non mi mettere stasera a cantare che ho la partita’. Scherzo, però per fortuna canto domani quindi è perfetto“, ha scherzato Bugo.

“Cristiano è perfetto. Io ho scritto questi versi a seguito dell’acquisto da parte della Juve di Cristiano nel 2018. Avevo in mente questa canzone e naturalmente mi è venuto in mente di inserirlo. Poi la canzone è rimasta un po’ ferma, l’ho completata e il fatto che questa canzone sia a Sanremo tra le varie che ho preparato mi fa felice. Per me Cristiano rimane ancora un mito e bisogna anche dire che la Juve è un po’ dipendente da lui. Mi rendo conto che lui fa la differenza. Nell’ultima partita contro il Verona o quella precedente in cui ha fatto due gol. Si sente quando non c’è e per fortuna c’è. Quindi godiamoci la sua presenza. Cristiano, sono qua mi presento sono Cristian Bugatti in arte Bugo quando vuoi canticchiare la mia canzone io faccio qualche palleggio“, ha aggiunto ai microfoni Sky.

Il significato di Invece sì di Bugo

Il testo della canzone che Bugo porta al Festival di Sanremo 2021 è autobiografico. Il cantante fa riferimento ai suoi artisti preferiti, che vengono citati nel brano: Celentano e Ringo Starr, ex batterista dei Beatles. Bugo racconta la sua realtà alternativa, nella quale è amico di Ringo Starr e che nel ‘supermercato del suo paradiso’ troverà la birra scontata e il poster di Celentano. Una realtà alternativa nella quale Bugo non perde però la sua identità e resta sempre se stesso, libero e senza rimpianti.