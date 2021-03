Sanremo 2021, testo e significato di ‘Goal!’: il brano di Avincola che dà voce ai… panchinari

Il Festival di Sanremo 2021 ha un legame profondo non solo con la musica, ma anche con lo sport.

Una scelta precisa assunta da Amadeus, che ha deciso di organizzare la 71ª edizione sulla scia di quella precedente. Tanti gli ospiti legati al momento del calcio, tra cui Ibrahimovic e Mihajlovic, a cui si aggiungono campioni di altri discipline come Alex Schwazer e Federica Pellegrini, quest’ultima presente sul palco dell’Ariston in qualità di testimonial delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 insieme ad Alberto Tomba.

LEGGI ANCHE: Sport e musica, non c’è proprio da discutere: il Festival di Sanremo l’ha vinto (di nuovo) Amadeus

Avincola e il riferimento allo sport in ‘Goal’

Lo sport a Sanremo 2021 fa capolino anche nelle canzoni, diventando argomento principale nel brano di Avincola, intitolato ‘Goal!‘. L’artista classe 1987 compete nella categoria ‘Nuove proposte’, sfidando altri sette avversari per la vittoria finale. Nel testo del cantante romano classe 1987 è lo sport il tema centrale, legato al ‘punto di vista’ del panchinaro che assiste alla partita con l’intenzione di entrare in campo e risolverla. Un brano che stuzzica e incuriosisce, con cui Avincola proverà a riscattare il duro colpo incassato dagli ‘Eugenio‘ nel 2020, provando a conquistare quel successo che gli darebbe grande visibilità nel mondo della musica.

Il significato di Goal spiegato da Avincola

Una canzone particolare e originale quella di Avincola, inserito nelle 8 nuove proposte del Festival di Sanremo 2021, il cui significato l’ha spiegato proprio l’artista in prima persona: “Goal! è la visione di un panchinaro. Tutti, almeno una volta nella vita, ci siamo ritrovati a essere dei panchinari e a guardare gli altri giocare. La metafora della mia canzone è l’idea che prima o poi ci si possa ritrovare inaspettatamente a entrare in campo al novantesimo minuto per giocare la propria partita e, magari, capovolgere il risultato. È quel sentimento di riscatto che inseguiamo tutti i giorni prendendo la rincorsa da lontano“.

Il testo di Goal

Voglio stare bene

Stare bene e basta

Ma io giro la testa

E tu giri la pasta

E le padelle scintillano

E i nostri cuori si bruciano

Smettila di cucinare

Ti prego, smettila di cucinare

Quando la faremo finita di prenderci a pugni con le parole?

Quando la faremo finita di prenderci a calci con le parole?

Amore

Che ne sai? Che ne sai? Dimmi che ne sai

Magari domani cambiamo vita

Che ne sai? Che ne sai? Dimmi che ne sai

Magari faccio goal! Vinciamo la partita

Voglio un gran finale

Come certi film in tv

Tu che mi stringi la mano

E poi ce ne andiamo

E non torniamo più

Sarebbe bello finire così

Come fanno in quelle scene lì

Lei che non si sente sola e ride

Ecco i titoli di coda: Fine.

Quando la faremo finita di prenderci a pugni con le parole?

Quando la faremo finita di prenderci a calci con le parole?

Amore

Che ne sai? Che ne sai? Dimmi che ne sai

Magari domani cambiamo vita

Che ne sai? Che ne sai? Dimmi che ne sai

Magari faccio goal! Vinciamo la partita

Che ne sai? Che ne sai? Dimmi che ne sai

Magari domani cambiamo vita

Che ne sai? Che ne sai?

Magari faccio goal! Magari