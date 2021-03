Una tempesta di sabbia offusca la MotoGP, l’unico lampo è di Petrucci: cosa ci ha lasciato il 3° giorno del ‘Test 2’ in Qatar

Sono finiti praticamente con un giorno di anticipo i Test 2 in Qatar della MotoGP, una tempesta di sabbia infatti ha condizionato pesantemente il Day-3, nel corso del quale solo nove piloti hanno deciso di sfidare le avverse condizioni atmosferiche, completando comunque pochissimi giri.

Una vera a propria disdetta per le squadre, essendo quella di oggi l’ultima occasione per scendere in pista prima dell’inizio del Mondiale 2021 di MotoGP, in programma proprio a Losail il prossimo 28 marzo. Una giornata persa a causa di un vento fortissimo, che ha inondato di sabbia la pista, divenuta in poco tempo ai limiti della praticabilità.

Petrucci temerario

Danilo Petrucci ha deciso di scendere comunque in pista nonostante la tempesta di sabbia, riuscendo a completare alcuni giri cronometrati in sella alla sua KTM. Tra questi, il ternano ha piazzato anche il tempo di giornata, transitando sul traguardo con un 1:58.157 comunque più lento di cinque secondi rispetto ai tempi dei giorni precedenti. Una prestazione comunque positiva per Petrucci, che ha dato dimostrazione di saper affrontare anche le condizioni più difficili, rifilando oltre un secondo di distacco a Stefan Bradl, sceso anche lui in pista con la Honda. Alle spalle del collaudatore della HRC, si sono piazzati Takaaki Nakagami e Brad Binder, riusciti a completare rispettivamente 12 e 11 giri al termine della giornata. Quinto infine Pol Espargarò, ultimo dei piloti accreditati con un crono, mentre non hanno fatto segnare alcun tempo Fabio Quartararo, Maverick Vinales, Michele Pirro e Takuya Tsuda, il collaudatore della Suzuki.

Sorriso Ducati

Nonostante non siano scesi in pista, Jack Miller e Pecco Bagnaia hanno espresso la propria soddisfazione per il livello raggiunto dalla Ducati, apparsa una moto solida in questi ‘Test 2’ in Qatar. In particolare l’australiano ha sottolineato di essere impaziente di iniziare la stagione: “sono davvero soddisfatto di queste due sessioni di test in Qatar. La squadra ha fatto un ottimo lavoro durante questi cinque giorni e ora mi sento pronto ad affrontare i primi due Gran Premi dell’anno su questo tracciato. La simulazione gara di ieri è andata bene e siamo riusciti ad avere riscontri positivi anche dalle altre prove fatte sulla moto. Il mio feeling sull’anteriore è molto buono e mi permette di sfruttare al meglio la pista, e inoltre nostra velocità non è male. Sono davvero carico e non vedo l’ora di ritornare in pista per la gara”.

Tranquillo e sereno anche Francesco Bagnaia: “sono convinto che in questi giorni siamo riusciti a fare un ottimo lavoro. Fin dall’inizio ho avuto un buon feeling con la moto e sento di essere pronto per affrontare il nostro primo Gran Premio della stagione. Purtroppo il caldo e il forte vento di oggi, uniti alla sabbia presente sul tracciato, non ci hanno permesso di scendere in pista, ma fortunatamente avevamo terminato il nostro programma di lavoro già nella giornata di ieri. Non ci resta che concentrarci sul fine settimana di gara. Nella simulazione di ieri ho avuto un buon ritmo e sento di poter ancora migliorare il mio “time attack”: sarà importante riuscirci, per ottenere la partenza dalle prime due file dello schieramento per la gara”.