Lo spettacolo è iniziato! In Qatar si sono finalmente accesi nuovamente i motori con la prima sessione di test in vista dell’inizio della nuova stagione di MotoGp. Oggi è stata una giornata importantissima sul circuito di Losail con i piloti che hanno finalmente ripreso confidenza con la pista.

La prima volta

Oggi è stata una ‘prima volta’ per molti: la più importante è sicuramente quella di Valentino Rossi con la Yamaha con i nuovi colori del Team Petronas. Il Dottore è stato fino a metà giornata tra i migliori, riuscendo a far meglio del suo compagno di squadra Franco Morbidelli, ma sul finale i rivali hanno migliorato le loro prestazioni ed è scivolato al 14° posto. Prima volta anche per Danilo Petrucci, passato in Ktm e per Pol Espargaro, con la Honda. Senza dimenticare l’inizio della nuova avventura di Pecco Bagnaia con la Ducati.

Cadute

Non sono mancate le cadute, fortunatamente senza conseguenze. Alex Marquez, fratello di Marc, è stato il primo pilota a scivolare sul circuito di Losail.

Novità tecniche

La Ducati continua a sorprendere: il team di Borgo Panigale ha portato a Losail una novità aerodinamica importante: unanuova carena sfilata verso il basso con un insolito e nuovo convogliatore di flusso.

Risultati

Al termine della prima giornata di test è Aleix Espargaro il più veloce. Lo spagnolo si è piazzato al primo posto, lasciandosi alle spalle Bradl ed il campione del mondo in carica Mir. E’ Morbidelli il milgior italiano, col settimo tempo, davanti a Rins e Vinales. 13° Pecco Bagnaia e 15° Quartararo. Più in fondo invece Danilo Petrucci e Luca Marini, rispettivamente 23° e 24°.