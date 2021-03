Importanti progressi per la Ferrari: il team radio di Leclerc fa sognare i fan [VIDEO]

La stagione dei motori è ufficialmente iniziata! Oggi si disputano i primi Gp dell’anno di MotoGP e Formula 1, con le due ruote che sfrecceranno in Qatar e i piloti del Mondiale a 4 ruote che invece si sfideranno in Bahrain.

Ieri sono andate in scena le qualifiche, con Max Verstappen che, per quanto riguarda la Formula 1, ha dettato legge, conquistando una splendida pole position dopo aver dominato tutte e 3 le sessioni di prove libere e lasciandosi alle spalle il campione del mondo Lewis Hamilton e Valtteri Bottas.

Ferrari

Prima qualifica non troppo deludente per la Ferrari: Leclerc non è riuscito a lottare con i migliori tre, ma ha comunque ottenuto una buona seconda fila: oggi partirà infatti dalla quarta casella in griglia di partenza, al fianco del finlandese della Mercedes.

Leclerc gentiluomo

Charles Leclerc, il predestinato, ha sempre dimostrato di essere un galantuomo, ringraziando il team ed il suo compagno di squadra dopo le qualifiche, ammettendo che la Ferrari è migliorata nettamente rispetto allo scorso anno. “E’ solo la prima qualifica, ma in confronto a dove eravamo l’anno scorso è un grande passo in avanti. Sicuramente speravamo nella pole, ma penso che dovremmo essere soddisfatti con lo step che abbiamo fatto qui. E congratulazioni a Carlos, mi ha spinto davvero tanto“, ha dichiarato Leclerc nel team radio post qualifiche.