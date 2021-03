Team New Zealand vs Luna Rossa, sarà una battaglia… ding-dong

Il countdown è quasi terminato, la finale dell’America’s Cup tra Team New Zealand e Luna Rossa sta per cominciare, con le due imbarcazioni che si sfideranno a partire dal 10 marzo con la prima regata in programma nella baia di Auckland.

Un confronto apertissimo, del quale è impossibile pronosticare un vincitore, dal momento che il livello dei due AC75 è praticamente uguale, con piccole differenze che andranno a determinare la vittoria di una o dell’altra imbarcazione. “Sarà una battaglia ding-dong“ così l’ha definita Ray Davies, l’allenatore di Team New Zealand che non ha nessuna intenzione di snobbare il proprio avversario. Ma cosa avrà voluto intendere con questa espressione?

La battaglia ding-dong

Si tratta di una frase utilizzata nello slang inglese, dunque non esiste una parola che definisca il significato di questa espressione. Per intenderci, una ‘battaglia ding-dong‘ rappresenta un testa a testa serrato, in cui gli sfidanti danno vita a un confronto incerto di cui è pressoché impossibile preventivare un vincitore. Il suono della frase rimanda ad una campanella, in cui il ding e il dong si susseguono in modo così repentino da non lasciare il benché minimo spazio tra l’uno e l’altro. Proprio questa è la battaglia a cui si riferiva Ray Davies, con Team New Zealand e Luna Rossa che si affronteranno in un confronto intenso in cui sarà difficile prevedere chi ne uscirà vincitore. Una vera e propria ‘sfida altalenante’, che terrà incollati al televisore gli appassionati di vela, pronti ad assistere a una finale davvero incandescente.

Sfida apertissima

Il prossimo 10 marzo è in programma la prima regata tra Team New Zealand e Luna Rossa, che si affronteranno nella baia di Auckland con l’obiettivo di mettere le mani sull’America’s Cup, trofeo sportivo più antico del mondo. Trionfa chi conquisterà per primo 7 regate, solo a quel punto la Coppa delle 100 Ghinee verrà consegnata, ma in questo momento è davvero impossibile pronosticare quale sarà l’equipaggio che la spunterà tra quelli in gara. Team New Zealand ha cambiato praticamente tutta la propria imbarcazione, lanciando tra un intervento e l’altro anche parecchie frecciatine a Luna Rossa, la quale però non ha mai risposto. La squadra italiana ha continuato a lavorare migliorando il proprio AC75, mettendo a punto la propria strategia per tenere testa al Defender, che dovrà sudare le proverbiali sette camicie per riuscire a tenere l’America’s Cup ancora in Nuova Zelanda fino alla prossima edizione di questa affascinante competizione.