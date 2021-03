La passione per il tennis incisa sulla pelle, Musetti insegue un sogno e racconta il suo tattoo

Dopo la prima vittoria contro un top 10, Lorenzo Musetti ha regalato ancora spettacolo al torneo ATP di Acapulco. Il 19enne di Carrara ha sconfitto in rimonta Tiafoe, staccando il pass per i quarti di finale.

Le parole di Musetti

Un traguardo davvero speciale per il giovane azzurro, che non ha nascosto la sue emozione: “La partenza è stata in salita, perché lui ha iniziato a rispondere in modo incredibile sin dal primo game, sempre profondo, sempre in campo, mi ha messo molta pressione. Perdere quel gioco è stato come un pugno per me. Poi dopo qualche game ho rialzato la testa, cercando di giocare come piace a me: prima stavo subendo troppo, servivo male. Lui ha dei momenti in cui gioca con un’intensità pazzesca. Nel terzo set poi tutti e due abbiamo giocato al meglio, è stata una partita combattutissima. Ho sfruttato anche la rabbia di un paio di chiamate che ritenevo ingiuste per trovare il contro-break. Ho provato a rimanere lì ad ogni punto e alla fine l’ho portata a casa con il cuore e con Simone al mio fianco. Lui per me è come un secondo padre, voglio condividere questa gioia con lui perché sono quanto sia orgoglioso di me”.

Il nuovo tatuaggio e l’importanza del tennis

Sono tantissimi gli atleti che si incidono sulla pelle il loro amore per lo sport. Così ha deciso di fare anche il giovane Musetti: la passione per il tennis è adesso impressa sul suo braccio. “Potete immaginare quanto il tennis sia importante per me, quindi mi sono fatto tatuare un battito cardiaco insieme ad una racchetta. È stato terminato circa un mese e mezzo fa e mi piace moltissimo”, ha spiegato Musetti nel post partita.

La sfida con Dimitrov

Adesso arriva Dimitrov: ai quarti di finale del torneo di Acapulco il giovane azzurro sfiderà il tennista bulgato. “Dopo la vittoria con Schwartzman è stato difficile addormentarsi e sarà così anche oggi. Sicuramente c’è stato un dispendio emotivo. Ma fisicamente non ho alcun problema, quindi cercherò di recuperare al meglio e poi si vedrà. Sicuramente Dimitrov ha un tennis incredibile, ma questa settimana sta succedendo di tutto, quindi io ci credo e ci spero”.