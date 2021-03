Surfista folgorata da un fulmine: morta a 22 anni a El Salvador mentre si allenava

Una notizia tragica arriva da El Salvador: un fulmine ha colpito una giovane surfista mentre si allenava con la sua tavola da surf. Katherine Diaz, questo il nome della 22enne della squadra di surf salvadoregna, è stata colpita da un fulmine mentre stava uscendo dall’acqua proprio per l’arrivo di un temporale. L’episodio tragico è avvenuto sulla spiaggia di El Tunco, a La Libertad e per la giovane surfista non c’è stato nulla da fare.

La comunicazione sui social

“Siamo molto rattristati da questa tragedia”, ha twittato il presidente dell’Istituto dello sport, Yamil Bukele.

Il sogno di Katherine Diaz

La 22enne, sorella del presidente dela Federazione salvadoregna di surf, Josè Diaz, si stava allenando per inseguire i suoi sogni e raggiungere i suoi obiettivi. La giovane ragazza si stava allenando per prendere parte a gare internazionali e per questo motivo si stava dedicando alla sua grande passione. Katherine aveva iniziato a surfare a 9 anni, seguendo proprio il fratello maggiore ed era riuscita a competere in gare internazionali, riuscendo anche a vincere, lo scorso noembre, il National Surf Circuit.