Inizia una nuova era, la ‘Sprint Race’ riporta (finalmente) lo spettacolo in Formula 1

La Formula 1 entra in una nuova era, ma lo fa per il momento a piccoli passi. Nel Mondiale 2021 infatti entrerà in vigore la ‘Sprint Race‘, un nuovo format che modificherà il week-end di gara per il momento solo in tre Gran Premi della stagione, per diventare eventualmente obbligatoria nel 2022.

Il progetto ‘Sprint Race’ non è stato ancora reso ufficiale, ma l’approvazione definitiva arriverà prima del fine settimane che inaugurerà il Mondiale 2021, dunque a ridosso del 28 marzo, data in cui si svolgerà il Gran Premio del Bahrain. Il nuovo format debutterà a Silverstone, per essere poi riproposto a Monza e Interlagos: queste sono le gare scelte per far debuttare questa ‘Sprint Race‘ che rischia di cambiare in maniera drastica il week-end di Formula 1. La denominazione inoltre sarà ufficialmente quella di ‘Qualifying Sprint‘, per lasciare il concetto di gara legato solo a quella della domenica.

LEGGI ANCHE: Degrado anomalo e long-run poco convincenti: la Ferrari è già un rebus in Bahrain

Cambiamento

Ben venga il cambiamento e l’aumento dello spettacolo in una Formula 1 diventata negli ultimi anni troppo noiosa, con una Mercedes dominante e gli altri team costretti a inseguire. L’inserimento di un’altra gara a ridosso di quella domenicale rischia di scombussolare i piani di tutti, rendendo più imprevedibile non solo il sabato, ma anche il Gran Premio successivo. Un’ottima idea quella avuta dai vertici del circus, impegnati a restituire alla Formula 1 quella spettacolarità che meritano non solo gli addetti ai lavoro, ma soprattutto gli appassionati.

LEGGI ANCHE: La Mercedes è in difficoltà ma Bottas è al primo posto nel Day-2: l’allarme di Wolff sa di strategia

Cos’è la Sprint Race?

Il nuovo format della ‘Sprint Race’, che verrà comunque denominata ‘Qualifying Sprint‘, consiste in una vera e propria gara di 100 chilometri, gli stessi più o meno che le macchine coprono durante le libere, che non solo definisce lo schieramento di partenza del Gran Premio, ma assegna anche un punteggio. Inizialmente la decisione sembrava essere quella di assegnare la metà dei punti attribuiti dalla gara, ma i vertici della F1 hanno deciso di dare 3 punti al vincitore, 2 al secondo classificato e 1 al terzo. “Meglio non incrementare troppo il bottino – le parole di un addetto ai lavori – altrimenti c’è il rischio di anticipare ulteriormente l’assegnazione dei titoli Mondiali“. I team inoltre incasseranno soldi supplementari, aumentando i propri ricavi. Cambia dunque anche il programma del venerdì, con una sessione di libere al mattino e le qualifiche (con lo stesso formato attuale) per stabilire lo schieramento di partenza della ‘Sprint Race’ del sabato.

Le parole di Ross Brawn

Sulla questione ‘Sprint Race‘ si è soffermato in particolare Ross Brawn, il quale ha spiegato i motivi che hanno spinto i vertici della F1 a inserire questo nuovo format nel week-end di gara: “la cosa fondamentale è preservare l’importanza del Gran Premio. Vogliamo che il vincitore della domenica esca da questi fine settimana essendo ancora il pilota che ha ottenuto il successo più importante del weekend. Però questo fine settimana vogliamo riempirlo. Vogliamo dare ai fan qualcosa di più sostanzioso da seguire il venerdì, oltre a un evento interessante il sabato. Oltre alle Qualifiche Sprint, avremo le normali qualifiche del venerdì. Il risultato del venerdì, poi, ti collocherà in griglia il sabato. E meglio fai il sabato nella gara da 100 km, più avanti parti la domenica. Abbiamo un weekend molto più completo ed è questo lo scenario che vogliamo esplorare. Se non funziona allora alzeremo le mani e abbandoneremo l’idea. Ma devo dire che sono abbastanza ottimista al riguardo. Penso che se si considera l’intero fine settimana, questo format ha davvero molto da offrire”.