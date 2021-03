Trappola Haaland per il City, esame di laurea per il PSG: l’analisi dei sorteggi dei quarti di Champions League

L’Italia non c’è, ma la Champions League va avanti e regala sfide affascinanti per i quarti di finale. Accoppiamenti da mille e una notte, con Bayern Monaco-Paris Saint-Germain e Real Madrid-Liverpool che già di per sé regalano emozioni e promettono spettacolo. L’outsider Porto incrocia il rinnovato Chelsea di Tuchel, mentre il Manchester City di Guardiola dovrà vedersela con il Borussia Dortmund del fenomeno Haaland, pericolo numero uno dei gialloneri.

Manchester City-Borussia Dortmund

Proprio Erling Haaland sarà il giocatore su cui Pep Guardiola concentrerà la propria attenzione, considerando la letalità del norvegese in Champions League. Sulla carta i ‘citizens’ sono ampiamente favoriti, ma guai a sottovalutare i giallo-neri, il cui feeling con il gol è piuttosto spiccato. Sarà una sfida tutt’altro che sbilanciata, in cui Haaland proverà a rimpinguare il proprio bottino europeo al cospetto di una delle squadre in cui ha ammesso di voler giocare in futuro, oltre a Manchester United e Liverpool.

Porto-Chelsea

Sicuramente, il Porto rappresenta la squadra meno forte delle 8 sbarcate ai quarti di finale, nonostante sia riuscita ad eliminare la Juventus. Tuttavia, gli uomini di Conçeiçao hanno dimostrato di sapersi difendere con un grande Pepe e far male in contropiede con la velocità dei propri attaccanti. Nella sfida con il Chelsea, i portoghesi non saranno certamente i favoriti, ma non partiranno sicuramente battuti perché, tra le squadre presenti nell’urna, i ‘Blues‘ appaiono quelli maggiormente alla portata dei lusitani. La formazione di Tuchel non va comunque sottovalutata, essendo cresciuta enormemente negli ultimi mesi grazie all’arrivo del tedesco, capace di trovare la quadra dopo i risultati altalenanti ottenuti da Lampard.

Bayern Monaco-PSG

I quarti di finale di questa edizione della Champions League regalano la finale della passata stagione, mettendo di fronte il Bayern Monaco e il Paris Saint-Germain. Lo scorso agosto fu Coman a regalare il titolo di campione d’Europa alla formazione bavarese, risolvendo una partita piuttosto bloccata. Stavolta però, nel doppio confronto sull’asse Monaco-Parigi, le emozioni non mancheranno grazie alla presenza di Lewandowski da un lato e Mbappé dall’altro: senza dubbio i protagonisti più attesi insieme a Muller e Neymar. Una sfida da mille e una notte, una sfida aperta a qualsiasi pronostico che l’intera Europa non vede l’ora di gustarsi.

Real Madrid-Liverpool

Se Bayern Monaco-Paris Saint-Germain è il remake della finale dell’anno scorso, Real Madrid-Liverpool rappresenta la replica dell’ultimo atto della Champions League della stagione 2017/2018, quando Karim Benzema e Gareth Bale stesero 3-1 i Reds grazie anche alle papere di Loris Karius. Una partita affascinante a cui le due formazioni arrivano in maniera opposta: in fiducia gli spagnoli e in difficoltà gli inglesi, reduci da un periodo tremendo in Premier League. Il blasone dell’avversario potrebbe risvegliare l’orgoglio degli uomini di Jurgen Klopp, chiamati ad un pronto riscatto dopo i deludenti risultati centrati nell’ultimo mese e mezzo. Non sarà semplice però eliminare un Real Madrid tornato ai suoi livelli e deciso a far strada in Europa, territorio di caccia preferito della squadra di Zinedine Zidane.

