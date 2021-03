Dallo skyline alla crociera in dhow, fino al mercato di spezie: lo splendore del Qatar, Paese che ospita la prima gara dell’anno di MotoGP

L’attesa è finalmente terminata! Domenica inizia ufficialmente la stagione 2021 di MotoGp. Dopo due sessioni di test pre-stagionali sul circuito di Losail, i piloti si sfideranno proprio in Qatar, dove hanno anche ricevuto il vaccino anti-Covid, offerto dal paese che ospita il primo Gp dell’anno.

Non ci sarà Marc Marquez, che ha annunciato proprio oggi il suo forfait per le due gare in programma in terra qatariota, per una questione di prudenza.

Lo spettacolo è comunque assicurato! Nonostante l’assenza di Marquez e Dovizioso, il Gp del Qatar regalerà emozioni speciali, grazie anche alla bellezza del circuito e del paese che ospita la prima gara dell’anno.

La bellezza del Gp del Qatar

Il Gran Premio del Qatar è suno degli eventi più spettacolari del calendario di MotoGp. La gara si svolge di notte sotto i riflettori del circuito internazionale di Losail, che si trova a circa 30 km da Doha, l’eccitante e in evoluzione capitale del Qatar.

Il Qatar

Situato sulla costa occidentale del Golfo Persico, il Qatar è una piccola penisola, con il suo unico confine terrestre dell’Arabia Saudita a sud. Dall’altra parte del Golfo Persico dalla penisola arabica, si trova il vicino paese insulare del Bahrain. In questa parte più esotica e intrigante del mondo, il Qatar condivide anche i confini marittimi con gli Emirati Arabi Uniti e l’Iran. Per chiunque non abbia visitato la penisola arabica, l’antico paesaggio desertico con le sue città e infrastrutture in rapido sviluppo è una meraviglia da vedere.

Doha, la capitale del Qatar, si trova nella parte orientale del paese, sulla costa del Golfo Persico. Il Qatar ha una popolazione di circa 2,8 milioni di abitanti, con circa la metà degli abitanti che risiede nella capitale o nei sobborghi circostanti. Doha è stata riconosciuta nel 2014 come una delle “New7Wonders Cities” insieme a Vigan, La Paz, Durban, Havana, Beirut e Kuala Lumpur. Il suo skyline in espansione impressionante, dominato da grattacieli scintillanti, in contrasto con il tradizionale Souq Waqif nel centro della città, ha promosso la città come una rappresentazione della civiltà urbana globale.

Precedentemente sotto il governo del Bahrein e dell’Arabia Saudita (1783–1868), ottomano (1871–1915) e più recentemente britannico (1916–1971), il Qatar divenne uno Stato sovrano indipendente all’inizio degli anni ’70 e da allora ha subito un’immensa trasformazione. Sostenuta dalle terze più grandi riserve di gas naturale e petrolio del mondo, con il reddito pro capite più alto al mondo, la popolazione è cresciuta da circa 111.000 nel 1970 a circa 750.000 nel 2004, fino a un incredibile 2.881.053 nel 2020, poiché il paese investe pesantemente nelle infrastrutture e nel futuro della sua economia. Senza dubbio il Qatar è un Paese in crescita. Assistere in prima persona alla velocità della sua trasformazione è un’esperienza esaltante.

Meteo

A marzo, quando la MotoGp visita il Qatar, il clima è piacevolmente caldo di giorno e non troppo caldo, con temperature medie massime giornaliere di 26,8 ° C. Le temperature minime medie notturne sono miti con una temperatura minima media di 16,7 ° C, che può sembrare sorprendentemente fredda, quindi è consigliabile portare con sè una giacca da indossare la sera. C’è una possibilità molto bassa di pioggia, ma non è del tutto sconosciuta in questo periodo dell’anno in Qatar.

Doha

Sono molte le cose da fare e da vedere in città. La Doha Corniche è un ottimo punto di partenza, passeggiando sul lungomare che si estende per diversi chilometri lungo West Bay. Sulla Corniche è possibile visitare il Msheireb Enrichment Center per conoscere la cultura e il patrimonio del Qatar. Dall’altro lato della baia si trova anche il Museo di Arte Islamica, che è stato inaugurato nel 2008 ed è riconosciuto come uno dei musei più importanti della regione, riflettendo la scala dell’arte islamica su tre continenti che abbracciano 1400 anni di storia. Un grande parco si trova adiacente all’edificio del museo ed è un luogo piacevole per passeggiare e rilassarsi al sole. Il Qatar è diventato uno dei più grandi paesi al mondo per gli acquisti d’arte e l’Arab Museum of Modern Art, sempre a Doha, riflette questa tendenza, offrendo una prospettiva araba sull’arte moderna e contemporanea.

E’ possibile anche visitare la città con un autobus a due piani, ammirando tutte le principali attrazioni di Doha, come il Katara Cultural Village e il porto turistico Pearl-Qatar. Un’altra opzione è la crociera in dhow nella baia di Doha, che offre splendide viste sulla Corniche e sull’incredibile skyline della città.

Nel frattempo, un’ulteriore esperienza da vivere è respirare l’atmosfera del Souq Waqif, dove si vendono indumenti tradizionali, spezie e prodotti artigianali e si può assaggiare la cucina mediorientale nei ristoranti locali. Il souq contrasta magnificamente con i centri commerciali ultramoderni e di lusso di Doha, dove i più grandi marchi del mondo si trovano nelle numerose boutique chic.

Arriva poi il momento per avventurarti fuori Doha, come? Con le corse dei cammelli ad Al Shahaniya, 20 km a ovest della capitale, che consentono anche di dirigersi verso la penisola di Zikrit, dove ci sono lunghe spiagge sabbiose, formazioni rocciose naturali e antiche rovine da vedere. Sulla costa occidentale, è possibile visitare il vecchio forte e il sito archeologico di Al Zubarah, mentre sulla costa orientale le mangrovie di Al Thakira e la città di Al Khor sono anche luoghi interessanti da visitare.

Un safari serale nel deserto attraverso le dune fino a Khor Al Adaid, il mare interno, è un’esperienza romantica e affascinante e può essere perfettamente completata con un tradizionale banchetto barbecue e pernottamento in campeggio sotto le stelle in stile beduino

Suggerimenti per visitare Doha e il Qatar

Nelle società arabe nomadi, i viaggiatori del deserto erano sempre accolti con cibo e bevande. La cena in comune è una tradizione in Qatar, mentre il cibo gustato durante le grandi celebrazioni può anche essere assaggiato nei ristoranti locali e internazionali a Doha e dintorni.

La cucina del Qatar ha influenze indiane, iraniane e nordafricane, con piatti d’autore tra cui pesce pescato localmente, frutti di mare piccanti e stufati di carne, agnello arrosto, capra bollita con riso condito e datteri coltivati ​​localmente. Sarà offerto anche caffè arabo.

Quando si tratta di codice di abbigliamento, il Qatar è abbastanza rilassato, ma ai visitatori viene chiesto di dimostrare rispetto per la cultura e le usanze locali nei luoghi pubblici, quindi sono da evitare gli abiti eccessivamente rivelatori.

I bancomat (bancomat) si trovano in tutta Doha e ristoranti e negozi accettano solitamente carte di credito. Bisogna tenere presente che la settimana lavorativa per i qatarini va dalla domenica al giovedì, con la maggior parte degli uffici chiusi il venerdì e il sabato.

Inoltre, non è consentito portare alcolici nel paese e l’alcol è solitamente disponibile solo nei bar e nei ristoranti degli hotel internazionali.

Il circuito di Losail



Situato nel deserto del Qatar, il circuito di Losail ha tenuto il suo primo evento presso la sede con il Gran Premio del Qatar di ottobre 2004, vinto da Sete Gibernau. Nel 2008 il Qatar ha celebrato il primo Gran Premio illuminato nella storia del Campionato del Mondo MotoGp e dal 2007 il Qatar ospita anche la gara di apertura della stagione nel calendario del GP

Il favoloso circuito internazionale di Losail si trova alla periferia di Doha, la capitale del Qatar. Costruita in poco più di un anno, la pista è costata 58 milioni di dollari e ha richiesto la dedizione 24 ore su 24 da parte di quasi 1.000 lavoratori per prepararla all’evento inaugurale: il Gran Premio Marlboro del Qatar il 2 ottobre 2004.

La pista è un tracciato scorrevole di 5,4 chilometri, circondato da erba artificiale progettata per evitare che la sabbia del vicino deserto si riversi sul circuito. Il rettilineo principale è lungo oltre un chilometro e c’è un buon mix di curve a velocità media e alta, tra cui un paio di veloci mancini che si è rivelato particolarmente apprezzato dai piloti.

Nel 2008 il Qatar ha celebrato il primo Gran Premio notturno della storia, in seguito alla costruzione di un’illuminazione esterna permanente. Il passaggio alle corse notturne è stato un successo e ha continuato ad esserlo, con l’evento del Qatar ormai affermato come uno dei più spettacolari del calendario della MotoGP.